Estándares OCOP impulsan desarrollo del turismo comunitario en Vietnam

Hanoi (VNA) - La reciente entrada en vigor de la Decisión No. 26/2026/QD-TTg, promulgada por el Primer Ministro de Vietnam, marca un nuevo paso en la consolidación del turismo comunitario al potenciar sus servicios, asi como el ecoturismo y los destinos entre las seis categorías de productos evaluadas por el programa Cada Comuna, Un Producto (OCOP).



La medida busca estandarizar la calidad de los servicios y promover un modelo de desarrollo más profesional, sostenible y basado en la identidad local.



Vietnam cuenta actualmente con más de 600 modelos de turismo agrícola y rural, aunque solo poco más de 200 productos de turismo comunitario y destinos han sido certificados con tres estrellas o más dentro del programa OCOP.



Esta situación pone de manifiesto el amplio potencial para ampliar la oferta de destinos certificados, a la vez que evidencia que numerosos proyectos aún presentan limitaciones en materia de gestión, identidad de marca y calidad de los servicios, lo que reduce su capacidad para competir en el mercado.



La nueva normativa establece que los productos OCOP deben representar las particularidades de cada localidad, preservar los valores culturales tradicionales, garantizar la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente y orientarse hacia un desarrollo sostenible.



El sistema de evaluación contempla tres grupos de criterios, con una puntuación máxima de 100 puntos, que valoran la calidad del producto y la fortaleza de la comunidad, la capacidad de comercialización y la calidad de los servicios. En consecuencia, los destinos turísticos deberán acreditar no solo el valor de sus recursos naturales y culturales, sino también una gestión eficiente, servicios de calidad y una activa participación de la comunidad local.



Especialistas del sector consideran que el sistema de certificación OCOP constituye una herramienta clave para profesionalizar el turismo comunitario. Su aplicación favorecerá la modernización de la infraestructura, la formación del personal y la mejora de la gestión de los destinos, además de fortalecer la confianza de los visitantes y ampliar las oportunidades de promoción y acceso a políticas de apoyo. Al mismo tiempo, contribuirá a preservar el patrimonio cultural y generar mayores ingresos para las comunidades locales.

El producto turístico "Turismo cultural de la etnia Tay en la aldea Thai Hai" obtuvo la certificación nacional OCOP de cinco estrellas en enero de 2025. (Fuente: VnEconomy)



Otro aspecto relevante de la Decisión es la posibilidad de retirar la certificación a los productos que dejen de cumplir los criterios establecidos. Esta disposición obliga a las autoridades y a los gestores de los destinos turísticos a mantener un proceso continuo de supervisión y mejora de la calidad de los servicios, garantizando la permanencia de los estándares alcanzados.



No obstante, los expertos advierten que la certificación OCOP, por sí sola, no garantiza la atracción de visitantes. Para incrementar su competitividad, los destinos deberán fortalecer la articulación regional, estrechar la cooperación con las empresas de viajes y aprovechar la identidad cultural de cada territorio para ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas.



Las experiencias exitosas en distintas localidades demuestran que la integración del turismo con la agricultura y la cultura permite generar cadenas de valor sostenibles, aumentar los ingresos de la población y contribuir al desarrollo del medio rural.



Asimismo, los especialistas recomiendan integrar otros productos OCOP en la oferta turística para crear experiencias más completas, que incluyan actividades agrícolas, demostraciones de oficios tradicionales y la comercialización de productos locales.



Paralelamente, destacan la importancia de mantener estándares ambientales, reforzar la gestión sostenible de los destinos e incorporar herramientas digitales, como mapas interactivos, sistemas de audioguía y plataformas de comunicación en redes sociales, para fortalecer la competitividad y garantizar el desarrollo sostenible del turismo comunitario en Vietnam./.