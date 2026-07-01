Turismo

Auge del segmento FIT crea nuevas oportunidades para turismo de Vietnam

El sector turístico de Vietnam registra una transición estructural desde los paquetes turísticos cerrados hacia el segmento FIT (Viajeros Independientes). 

Turistas extranjeros en la zona céntrica de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)
Turistas extranjeros en la zona céntrica de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El sector turístico de Vietnam está experimentando una transformación estructural significativa, alejándose paulatinamente del modelo tradicional de paquetes cerrados para dar paso a una generación de viajeros que prioriza la personalización y la inmersión cultural.

El segmento de los viajeros independientes, conocidos internacionalmente por sus siglas en inglés como FIT (Free Independent Traveler), se ha consolidado como una de las tendencias de mayor crecimiento y valor añadido dentro de la industria turística global, una realidad que Vietnam está integrando activamente en su estrategia de desarrollo nacional para los próximos años.

Este tipo de turismo, que comprende a viajeros individuales o grupos reducidos que planifican sus itinerarios de manera autónoma sin depender de los recorridos fijos, está ganando terreno gracias al avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, herramientas que han democratizado el acceso a la información y facilitado la reserva de servicios transfronterizos.

Según las valoraciones de Nguyen Trung Khanh, director de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, el fenómeno FIT no constituye simplemente una modalidad de viaje, sino una tendencia global predominante, especialmente en el escenario posterior a la pandemia de COVID-19.

Explicó que este grupo de turistas demanda flexibilidad, experiencias únicas y una conexión profunda con los valores locales, lo que obliga a los destinos a diseñar soluciones específicas para captarlos con eficacia.

Los datos previos a la pandemia indicaban que aproximadamente el 46% de los turistas internacionales que llegaban a Vietnam ya optaban por diseñar sus propios servicios, una cifra que ha experimentado un incremento constante tras la flexibilización de las políticas de visado del país.

Esta transición es vital para la industria, ya que los viajeros FIT no solo generan un alto valor añadido mediante un mayor gasto en experiencias personales, sino que también contribuyen significativamente a la diversificación de los mercados emisores, reduciendo la dependencia de mercados únicos y fortaleciendo la resiliencia del sector ante posibles crisis externas.

En este proceso de cambio, la tecnología se posiciona como el eje fundamental para la competitividad. Las plataformas digitales, los métodos de pago electrónicos y la adopción masiva de códigos QR están elevando la experiencia del visitante, permitiendo un recorrido más fluido y seguro.

Para Ly Xuong Can, embajador de Turismo de Vietnam en Corea del Sur, la digitalización profunda es indispensable, ya que cada viajero autónomo actúa potencialmente como un embajador de la marca país. Al captar este segmento, las imágenes de un Vietnam amigable y culturalmente rico se multiplican exponencialmente en las redes sociales y comunidades de viajes globales, creando un efecto promocional orgánico y altamente creíble. El desafío para las empresas locales radica, por tanto, en elevar la calidad de sus servicios para satisfacer las exigencias de este perfil de turista, que valora la conveniencia y la seguridad por encima de los precios de mercado.

A la par de la digitalización, emerge la tendencia del denominado Trawell, un concepto que fusiona el turismo con el bienestar físico y mental, reflejando una búsqueda de experiencias más sostenibles y enriquecedoras.

Según especialistas del sector, los turistas contemporáneos no solo seleccionan un destino por sus paisajes, sino que buscan integrar elementos de salud, aprendizaje, gastronomía local y crecimiento personal en sus jornadas.

Vietnam, gracias a su rica base cultural, su creciente infraestructura médica y la disponibilidad de expertos altamente cualificados, cuenta con ventajas comparativas para desarrollar productos de turismo de salud y sanación.

Bajo esta visión, el ecosistema turístico ya no se limita al punto de destino, sino que se extiende a una red de servicios integrados que acompañan al visitante durante todo su trayecto. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de las autoridades y empresarios para pivotar desde un pensamiento de oferta masiva hacia la construcción de un ecosistema flexible, seguro y distintivo, que no solo convierta al país en un lugar de tránsito, sino en un espacio de conexión profunda, consolidando así la competitividad de Vietnam en el mapa mundial./.

VNA
#Nueva era #Nguyen Trung Khanh #Ly Xuong Can #segmento FIT #tendencias de turismo #Trawell #turismo de bienestar #transformación digital #Hanoi 2026
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Espectáculo con luces en lago Hoan Kiem. (Foto: VNA)

Turismo inteligente gana impulso en todo Vietnam

En el marco del programa nacional para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales 2026-2030, Vietnam busca que el 70% de sus empresas turísticas utilicen plataformas digitales para 2030. Localidades clave como Ninh Binh, Da Nang y Hanoi lideran la transición mediante la implementación de quioscos inteligentes, venta de entradas electrónicas por código QR, asistentes virtuales con IA y experiencias de realidad virtual (RV).

Ver más

Descubren nueva cueva en Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang

Descubren nueva cueva en Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang

Una cueva recién descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se extiende a lo largo de unos tres kilómetros y presenta un espectacular sistema de estalactitas, además de numerosos grupos de perlas de caverna inusualmente grandes y raras.

Aldea artesanal de Ha Trao revitaliza su tradición sedera gracias al turismo experiencial

Aldea artesanal de Ha Trao revitaliza su tradición sedera gracias al turismo experiencial

Ha Trao, una aldea artesanal tradicional que estuvo al borde de desaparecer, está revitalizando sus históricas tradiciones de cultivo de moreras, cría de gusanos de seda y tejido de seda mediante un modelo cooperativo ligado al turismo experiencial. Esta iniciativa genera empleo sostenible para la comunidad, fortalece la marca de “Seda de Hoa Lu” y contribuye a preservar y difundir este valioso patrimonio cultural.

Destinos costeros de Ciudad Ho Chi Minh amplían su oferta turística de verano (Foto: VNA)

Destinos costeros de Ciudad Ho Chi Minh amplían su oferta turística de verano

Las localidades de Vung Tau, Ho Tram y Con Dao diversifican sus atractivos para la temporada estival de 2026. La agenda incluye eventos deportivos masivos como la Maratón VnExpress, espectáculos de fuegos artificiales en Sun World Vung Tau, torneos de pickleball y el programa ecológico de conservación de tortugas marinas en Con Dao.

El secretario del Comité del Partido de la provincia de Khanh Hoa, Tran Phong, se reúne con el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. (Foto: VNA)

Khanh Hoa busca atraer a más viajeros de la India

El secretario del Comité del Partido de la provincia de Khanh Hoa, Tran Phong, se reunió con el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, para potenciar los lazos turísticos, educativos y mineros. Entre las propuestas destacan la creación de vuelos directos, la restauración de las torres antiguas Cham y la invitación de la India al Festival Marítimo de Khanh Hoa 2026.

Descubren impresionante cueva en Vietnam con formaciones geológicas excepcionales (Foto: VNA)

Descubren impresionante cueva en Vietnam con formaciones geológicas excepcionales

La empresa Jungle Boss, en coordinación con la Junta de Gestión del Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang, anunció el descubrimiento de la cueva Thang (Victory Cave). La cavidad, de unos tres kilómetros de longitud, destaca por albergar columnas de piedra de hasta 50 metros y una densidad inusualmente alta de perlas de caverna de gran formato.

El oficio de vender sardinas asadas de las mujeres costeras de Quang Tri

El oficio de vender sardinas asadas de las mujeres costeras de Quang Tri

Durante la temporada de verano, las mujeres de las comunas costeras de Cua Viet, Ben Hai y Cua Tung, en la provincia de Quang Tri, dinamizan la economía local mediante el asado tradicional de sardinas frescas a la brasa, un atractivo gastronómico clave para el turismo de la región.

Belleza virginal de un monumento geológico en medio del mar

Belleza virginal de un monumento geológico en medio del mar

La comuna insular de Tam Hai en la ciudad centrovietnamita costera de Da Nang es famosa por la Área escénica de Ban Than–Hon Mang–Hon Dua, una formación geológica que se originó hace aproximadamente 400 millones de años y que se caracteriza por sus impresionantes estratos de roca de un intenso color negro.

Crean en provincia vietnamita aldea de contenidos digitales vinculada al desarrollo turístico

Crean en provincia vietnamita aldea de contenidos digitales vinculada al desarrollo turístico

Aprovechando sus paisajes naturales, su clima agradable y la riqueza de las identidades culturales étnicas, la comuna montañosa de Lam Binh, provincia vietnamita de Tuyen Quang, orienta el desarrollo del turismo asociado con la transformación digital y la economía digital durante el período 2026-2030, con el objetivo de generar empleo, aumentar los ingresos de la población, preservar la cultura y promover el desarrollo socioeconómico local.