Ciudad Ho Chi Minh conmemora 50 años de llevar el nombre del prócer vietnamita con ofrenda floral

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con motivo del 50.º aniversario del cambio de nombre de Saigón-Gia Dinh a Ciudad Ho Chi Minh (2 de julio de 1976), una delegación de dirigentes del Comité del Partido, el Consejo y el Comité populares y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la ciudad depositó flores en el Parque del Monumento dedicadol al Presidente Ho Chi Minh en la calle peatonal Nguyen Hue, en el distrito de Saigón.



La delegación estuvo encabezada por Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité Municipal del Partido.



En un ambiente solemne, los delegados colocaron la ofrenda floral en señal de respeto y guardaron un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh, gran líder del Partido y de la nación, héroe de la liberación nacional y figura cultural de renombre mundial. Asimismo, expresaron profunda gratitud por sus enormes contribuciones a la lucha por la independencia, la reunificación nacional y la causa de la construcción y el desarrollo del país.



La organización del Partido, las autoridades y el pueblo de la ciudad se comprometieron a seguir promoviendo las tradiciones de solidaridad, dinamismo y creatividad; construir un sistema político limpio y sólido; mejorar la eficacia y la eficiencia de la gobernanza; y cumplir con los objetivos de desarrollo socioeconómico.



Asimismo, reafirmaron su aspiración de convertir a Ciudad Ho Chi Minh en una metrópolis civilizada, moderna y cohesionada, manteniendo su papel como principal centro económico del país.



La ceremonia de ofrenda floral también marcó el inicio de una serie de actividades conmemorativas por el 50.º aniversario de la designación oficial de Saigón-Gia Dinh como Ciudad Ho Chi Minh. El acto reflejó el profundo respeto y gratitud hacia el líder histórico de Vietnam, así como la determinación de las autoridades, las fuerzas armadas y la población de seguir construyendo y desarrollando la ciudad que orgullosamente lleva su nombre./.

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