Política

Vietnam y Estados Unidos fortalecen cooperación en diversos ámbitos

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, realizó una visita de trabajo al estado de Minnesota del 28 al 30 de junio con el propósito de estrechar los vínculos con las autoridades locales, el sector empresarial, las instituciones educativas y la comunidad vietnamita.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, realizó una visita de trabajo al estado de Minnesota del 28 al 30 de junio con el propósito de estrechar los vínculos con las autoridades locales, el sector empresarial, las instituciones educativas y la comunidad vietnamita.

La agenda también estuvo orientada a impulsar la cooperación entre las localidades vietnamitas y Minnesota en áreas como economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación e intercambios culturales.

Durante su estancia, el embajador sostuvo reuniones con el gobernador Tim Walz, el presidente interino de la Cámara de Representantes de Minnesota, John Huot, la senadora estatal Susan Pha y responsables de los departamentos estatales de asuntos exteriores, empleo y desarrollo económico.

Walz, los legisladores estatales y los dirigentes de las agencias reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones con Vietnam, al que calificaron como un socio estratégico en la región. Asimismo, manifestaron su interés en ampliar la cooperación con las localidades vietnamitas en sectores como la agricultura, tecnología médica, educación, desarrollo de infraestructura y conectividad empresarial.

Durante los encuentros, Nguyen Quoc Dung destacó los avances de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos y subrayó el amplio potencial de colaboración en ámbitos que coinciden con las fortalezas de Minnesota y las prioridades de desarrollo de Vietnam, entre ellos el comercio, la agricultura, la alta tecnología, la manufactura avanzada, la salud, la educación y la formación de recursos humanos.

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El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, y el gobernador de estado de Minnesota, Tim Walz. (Fuente: VNA)

Asimismo, instó al estado a continuar respaldando a la comunidad vietnamita en Minnesota, incentivar a las empresas locales a ampliar sus inversiones y operaciones en Vietnam, y promover programas de hermanamiento entre ciudades y territorios de ambas partes.

Como parte de la visita, el embajador presidió una mesa redonda empresarial con las tres principales organizaciones de promoción económica de Minnesota: la Alianza Regional de Desarrollo Económico del Gran Minneapolis-Saint Paul, la Cámara Regional de Minneapolis y la Cámara de Comercio del Área de Saint Paul.

En el encuentro participaron representantes de asociaciones empresariales y compañías de los sectores agrícola, manufacturero, sanitario, tecnológico y de servicios, incluida la Asociación de Productores de Soja de Minnesota.

En su intervención, destacó que Vietnam y Minnesota cuentan con fortalezas complementarias y alentó a las empresas de ambos países a profundizar la cooperación en comercio, inversión, innovación y desarrollo de las cadenas de suministro.

Representantes de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos y de la Corporación Becamex presentaron el entorno de inversión y negocios del país, así como las nuevas oportunidades de cooperación.

Las asociaciones empresariales y las compañías de Minnesota señalaron que Vietnam se está consolidando como un eslabón clave en la cadena mundial de suministro tecnológico y expresaron su interés en ampliar la cooperación en agricultura de alta tecnología, tecnología médica, semiconductores, inteligencia artificial, gestión del agua y desarrollo de parques industriales. Asimismo, sugirieron que Vietnam continúe fortaleciendo su ecosistema de economía circular, con especial atención al suministro energético, el acceso al agua potable y la formación de mano de obra altamente cualificada.

Durante su estancia, el diplomático vietnamita visitó el Centro de Innovación de 3M y la sede de Medtronic, dos importantes corporaciones con base en Minnesota que actualmente operan en Vietnam. Sus directivos valoraron positivamente el entorno de inversión vietnamita, reafirmaron su compromiso a largo plazo con ese mercado y manifestaron su interés en ampliar la cooperación en tecnología, innovación y equipos médicos.

En el ámbito educativo, el embajador visitó la Universidad de Minnesota, una de las principales instituciones de investigación de Estados Unidos, donde ambas partes intercambiaron opiniones sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación entre las universidades de Minnesota y Vietnam.

En una reunión con representantes del programa de lengua vietnamita y lengua de herencia vietnamita del Centro de Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad, Nguyen Quoc Dung elogió los esfuerzos por preservar y promover el idioma dentro de la comunidad. En la ocasión, entregó al centro libros de texto en vietnamita y publicaciones sobre la historia y la cultura del país.

Como parte de su agenda con la comunidad, el diplomático se reunió con el profesor Yang Dao y representantes de la comunidad H'Mong en Minnesota. Durante el encuentro, informó sobre la situación del desarrollo socioeconómico de Vietnam y las políticas del Partido y del Estado dirigidas a los vietnamitas residentes en el extranjero, al tiempo que escuchó sus opiniones, inquietudes y propuestas.

Los representantes de la comunidad expresaron su satisfacción por los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo y reiteraron su voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, así como al progreso de su país de origen.

Paralelamente a la visita, representantes de la Embajada de Vietnam también recorrieron varias empresas propiedad de vietnamitas y sostuvieron encuentros con miembros de la comunidad vietnamita en la ciudad de Saint Paul.

Minnesota es uno de los principales polos económicos del Medio Oeste de Estados Unidos, con una sólida presencia en sectores como manufactura, tecnología médica, agricultura, ciencias biológicas e innovación.

Los vínculos económicos entre Minnesota y Vietnam han mantenido un crecimiento sostenido, con un comercio bilateral que alcanzó cerca de 800 millones de dólares en 2025. El estado también alberga a importantes corporaciones estadounidenses con una larga trayectoria de relaciones comerciales y de inversión con Vietnam, entre ellas 3M, Medtronic, Cargill y Ecolab. Minnesota alberga a más de 33 mil personas de origen vietnamita, la mayoría de ellas residentes en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, donde han realizado importantes aportes al desarrollo socioeconómico de la región./.

VNA
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