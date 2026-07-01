Política

Equipo vietnamita intensifica operaciones de rescate en zona afectada por terremotos en Venezuela

Un equipo militar y policial de Vietnam realizó el 30 de junio (hora local) operaciones de búsqueda y rescate en La Guaira, el estado venezolano más afectado por el terremoto. Las labores se desarrollaron bajo un intenso calor y fuertes lluvias, con el objetivo de localizar a las víctimas.

Los equipos de rescate están trabajando para encontrar a las personas que aún permanecen atrapadas entre los escombros. (Foto: VNA)
Los equipos de rescate están trabajando para encontrar a las personas que aún permanecen atrapadas entre los escombros. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Un equipo militar y policial de Vietnam realizó el 30 de junio (hora local) operaciones de búsqueda y rescate en La Guaira, el estado venezolano más afectado por el terremoto. Las labores se desarrollaron bajo un intenso calor y fuertes lluvias, con el objetivo de localizar a las víctimas.

Personal del Ejército Popular de Vietnam y de la Fuerza de Seguridad Pública Popular se desplegó en distintas zonas. Además de cumplir con las misiones asignadas, también atendieron solicitudes de familiares de las víctimas, buscando a personas que aún permanecen desaparecidas en áreas cercanas.

A primera hora de la mañana, el equipo de rescate de Turquía informó sobre posibles señales de vida en una de las zonas afectadas, pero se quedó sin combustible, lo que llevó a las autoridades venezolanas a solicitar apoyo de otros equipos internacionales.

El contingente vietnamita, encabezado por el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Rescate y Salvamento del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, respondió de inmediato y desplegó personal y equipos en el lugar. Junto con un equipo de rescate mexicano, continuaron las labores pese a las fuertes lluvias.

Ese mismo día, Vietnam entregó ayuda humanitaria para apoyar la recuperación de Venezuela tras los devastadores terremotos, como muestra de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos países. Vietnam se encuentra entre los 30 países que han enviado equipos de rescate para asistir a la nación afectada por el desastre./.

VNA
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