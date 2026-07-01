“Canal verde” impulsa las frutas y hortalizas vietnamitas hacia China

Hanoi (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas alcanzaron los 8,56 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento de casi el 20 % respecto a 2024. De ese total, el mercado chino aportó alrededor de 5,5 mil millones de dólares, lo que, según expertos del sector, confirma un considerable potencial de crecimiento en el país vecino.



No obstante, para aprovechar plenamente estas oportunidades, los productos deben garantizar la trazabilidad de su origen y cumplir estrictamente los estándares de calidad, con el objetivo de avanzar hacia la creación de un “canal verde” que agilice los procedimientos aduaneros.



Nguyen Quoc Manh, subdirector del Departamento de Producción Vegetal y Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que China ha reforzado el control sobre los códigos de las zonas de cultivo, las instalaciones de empaque y los requisitos fitosanitarios. En este contexto, el sector hortofrutícola vietnamita debe pasar de un modelo de crecimiento basado en el volumen a otro centrado en la calidad, el valor agregado y las bajas emisiones.



Según datos de la cartera, hasta mayo de 2026 Vietnam contaba con más de 9.500 códigos de zonas de cultivo y más de 1.500 códigos de instalaciones de empaque autorizados para exportación a distintos mercados. De ellos, 4.323 zonas de cultivo y 1.332 centros de empaque habían sido aprobados por China.



Sin embargo, las autoridades subrayan que la ampliación de estos códigos es solo un primer paso, ya que lo esencial es fortalecer su gestión y garantizar el cumplimiento sostenido de los estándares exigidos por los mercados importadores. En los últimos años, algunas autorizaciones fueron suspendidas o revocadas por las autoridades chinas debido a incumplimientos normativos.



Más allá de la trazabilidad, el sector también debe impulsar el procesamiento profundo para consolidar su presencia en el mercado chino. Esta estrategia permite reducir los riesgos asociados a la exportación de fruta fresca, especialmente durante las temporadas de cosecha masiva, y responder a las nuevas tendencias de consumo en China.



Por su parte, Dinh Cao Khue, presidente del Consejo de Administración de la empresa exportadora de alimentos DOVECO, afirmó que estudios realizados por la compañía en centros logísticos y plantas de procesamiento en diversas regiones de China evidencian una alta demanda de materias primas y productos elaborados a partir de frutas tropicales vietnamitas.



Grandes grupos alimentarios han mostrado interés en concentrados, jugos, purés, frutas y verduras congeladas, así como productos en conserva. Estos artículos generan un valor significativamente mayor que la exportación de materia prima y abren nuevas oportunidades de crecimiento para el sector, en un contexto de mayores barreras técnicas, exigencias fitosanitarias y una competencia cada vez más intensa.



Para que las frutas y hortalizas vietnamitas aprovechen plenamente las oportunidades del mercado chino, resulta clave reducir los tiempos de despacho y los costos logísticos.



Representantes del Grupo de Inspección y Certificación de China (CCIC) para la región suroeste informaron que recientemente se ha implementado un sistema de trazabilidad basado en inteligencia artificial para el durián vietnamita exportado a China. La plataforma digitaliza todo el proceso, desde las zonas de cultivo y las instalaciones de empaque hasta el transporte y el despacho aduanero.



Los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de tramitación, que pueden completarse en 24 horas e incluso en apenas tres horas en determinados casos. Esta experiencia podría extenderse a otros productos agrícolas. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas logísticas, es necesario resolver los obstáculos existentes en la evaluación y aprobación de los códigos de zonas de cultivo.



Nguyen Dinh Tung, director general de Vina T&T Group, propuso acelerar la aprobación de los códigos de zonas de cultivo y establecer un “canal verde” para las empresas con buen historial de cumplimiento, con el fin de reducir los tiempos de transporte y preservar la calidad de los productos.



El Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio prevé que el mercado minorista de frutas de China alcance los 1,8 billones de yuanes (265 mil millones de dólares) en 2026. En este contexto, la eliminación de obstáculos en materia de procedimientos, logística y normas técnicas será clave para ampliar las exportaciones vietnamitas hacia ese mercado./.

VNA