Ciudad Ho Chi Minh lidera la innovación económica de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh conmemora el 50 aniversario de su nombramiento oficial en honor al Presidente Ho Chi Minh, mientras la urbe se ratifica como el motor económico indiscutible y el laboratorio de políticas vanguardistas del país, puesto que genera casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subjefe del órgano partidista y presidente del Comité Popular de la urbe, Nguyen Van Duoc, remarcó que la metrópoli transformó su herencia revolucionaria en un dinamismo creativo que le permite superar complejos desafíos históricos, lo cual asegura su posición como un nodo estratégico de finanzas, comercio y alta tecnología que guía a la nación hacia una nueva era de desarrollo.



El presidente del Comité Popular municipal detalló el salto cuantitativo de la urbe, la cual registró un débil crecimiento anual promedio del 0,91 % en el período de 1976-1980, pero luego experimentó un despegue espectacular hasta alcanzar el 12,62 % entre 1991 y 1995 debido a la aplicación de las políticas de renovación.



La tendencia de expansión se mantiene sólida en la actualidad, con un incremento estimado del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 8,03% en 2025, cifra que equivale al 23,1% del PIB de todo el país, y una aceleración del 8,27% durante el primer trimestre de 2026, respaldada por un sector de servicios modernizado que ya representa más del 52% de la estructura económica local.



El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subjefe del órgano partidista y presidente del Comité Popular de la urbe, Nguyen Van Duoc. (Foto: VNA)



Este vigor financiero se complementa con el rol histórico de la ciudad como el principal polo de atracción para la Inversión Extranjera Directa (IED) desde la promulgación de la primera ley sectorial a finales de 1987, ya que acumula hasta la fecha un total de 20 mil 259 proyectos activos con un capital de casi 142 mil millones de dólares procedentes de 152 países y territorios.



Durante la primera mitad de 2026, la mayor metrópoli survietnamita captó con éxito más de 6,8 mil millones de dólares en capital foráneo, lo que representa el 62% de su meta anual. Este flujo estratégico equivale a la quinta parte de la inversión social y genera más de la mitad de las exportaciones totales de la localidad.



En el ámbito del desarrollo de infraestructura urbana, Nguyen Van Duoc destacó obras de gran envergadura como las avenidas Nguyen Van Linh y Dong Tay, el túnel del río Saigón, el puente Phu My y la puesta en marcha de la Línea 1 del Metro a finales de 2024, elementos que definen la fisonomía de una urbe integrada globalmente.



En el plano social, el dirigente enfatizó que el crecimiento material se gestiona bajo principios de equidad, lo que se refleja en programas pioneros para la erradicación de la pobreza e hitos internacionales como la declaración de la UNESCO en 2024, año en que incorporó a la localidad a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, además del avance de la urbe como un centro de salud de alta calidad dentro de la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Para encarar el futuro bajo las directrices de la Resolución 09-NQ/TW del Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era, las autoridades municipales concentran sus esfuerzos en el empleo de herramientas institucionales excepcionales que otorgó la Asamblea Nacional a través de las resoluciones 98 y 260 sobre políticas específicas, la resolución 188 para el desarrollo de la red ferroviaria urbana y la resolución 222 enfocada en la edificación de un Centro Financiero Internacional.



La estrategia futura de la urbe se divide en cinco misiones fundamentales que priorizan la creación de un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía digital y verde, con el fin de atraer inversiones en semiconductores e inteligencia artificial, y en el diseño proactivo de una Ley de Urbes Especiales para profundizar la descentralización administrativa.



Asimismo, el plan maestro contempla mitigar los efectos del cambio climático mediante el esquema de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD, inglés), construir viviendas sociales para mejorar el bienestar común y potenciar la capacitación de recursos humanos de alta calificación para que la juventud asuma el legado de innovación de esta histórica demarcación./.