Gobierno de tres niveles consolida modernización administrativa en Vietnam

Hanoi (VNA) - El modelo de gobierno de tres niveles de Vietnam ha contribuido a modernizar la administración pública, fortalecer la descentralización e impulsar el desarrollo socioeconómico del país tras su primer año de funcionamiento, destacó hoy Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, durante una conferencia nacional celebrada en Hanoi.



Al presentar el informe de balance sobre el primer año de aplicación del modelo organizativo integral del sistema político y del modelo de administración de tres niveles, Nguyen Duy Ngoc recordó que el 1 de julio de 2025 marcó un hito histórico, cuando el Partido y todo el sistema político emprendieron de manera simultánea una profunda reforma administrativa con la puesta en marcha del nuevo esquema de gobierno en los niveles central, provincial y comunal.



Subrayó que la transición se desarrolló con determinación y que el nuevo aparato comenzó a operar de forma estable, garantizando la continuidad de la gestión pública y la prestación de servicios a ciudadanos y empresas.



Tras un año de funcionamiento, señaló que el sistema de regulaciones del Partido y del Estado fue revisado y perfeccionado oportunamente. Asimismo, se reforzaron la descentralización y la delimitación de competencias bajo el principio de asignar cada función a un único organismo y responsable, reduciendo progresivamente las duplicidades y la evasión de responsabilidades.



La reorganización del aparato administrativo avanzó de forma coordinada. El número de provincias y ciudades se redujo de 63 a 34; las unidades administrativas de nivel comunal pasaron de 10.035 a 3.321; y dejaron de operar las 696 unidades de nivel distrital. El nuevo modelo prioriza una estructura más racionalizada, con menos niveles intermedios y una mayor capacidad de gestión en las administraciones de base.



Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, interviene en la cita. (Foto: VNA)

La reforma administrativa estuvo acompañada por un amplio proceso de redistribución del personal. Se reestructuraron los cuadros bajo gestión central y en las localidades fusionadas y, por primera vez, se completó la designación de todos los secretarios de los comités partidistas y de los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades con dirigentes que no son originarios de las respectivas localidades.



La modernización del aparato administrativo, junto con el impulso a la transformación digital, también favoreció avances significativos en la reforma administrativa. El índice de satisfacción ciudadana alcanzó el 83,08 %, mientras que el 89,09 % de los encuestados consideró que las situaciones de acoso o trabas por parte de los funcionarios prácticamente habían desaparecido. Paralelamente, se reforzaron la gestión financiera, la administración de los activos públicos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del modelo de gobierno de tres niveles.



Nguyen Duy Ngoc destacó que el nuevo sistema también ha contribuido al desarrollo socioeconómico del país. En 2025, Vietnam cumplió y superó todos los objetivos previstos y alcanzó 22 de los 26 principales indicadores establecidos para el período 2021-2025, al tiempo que mantuvo la estabilidad en materia de defensa, seguridad y bienestar social.



Añadió que la reorganización del sistema político hacia un modelo más racionalizado, eficiente y eficaz ha contado con un amplio respaldo de funcionarios, militantes y ciudadanos.



El dirigente consideró que el nuevo modelo ha demostrado claras ventajas frente al anterior al modernizar la gobernanza y fortalecer la descentralización mediante mecanismos de control. No obstante, afirmó que será necesario seguir perfeccionándolo para delimitar con mayor claridad las competencias, reforzar las responsabilidades y mejorar los servicios a la población y a las empresas, creando así nuevos espacios para el desarrollo nacional./.