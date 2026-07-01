Vietnam fortalece el modelo de administración de tres niveles

Hanoi (VNA) - Tras un año de funcionamiento general, el sistema político de tres niveles ha reafirmado la corrección, la profundidad, la exhaustividad, el carácter científico y la naturaleza dialéctica de las políticas históricamente cruciales del Partido Comunista de Vietnam (PCV), abriendo así un nuevo espacio de desarrollo, una visión estratégica y una mentalidad constructiva para el desarrollo nacional en la nueva era.



Así lo reiteró hoy la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra durante una conferencia para evaluar el primer año de funcionamiento del modelo organizativo integral del sistema político y del modelo de administración de tres niveles, organizada en Hanoi.



Para que el sistema administrativo estatal siga siendo ágil, verdaderamente eficaz y eficiente, y contribuya a la correcta aplicación de la Resolución del XIV Congreso del PCV, las resoluciones estratégicas del Buró Político, el Gobierno y las autoridades locales aún tienen mucho trabajo importante por hacer, enfatizó.



En concreto, el Gobierno se centra en tres tareas fundamentales: seguir construyendo y mejorando las instituciones y potenciar la capacidad de implementación; este es un tema fundamental, recalcó la dirigente.



Durante el último año, el fortalecimiento institucional, junto con la reforma de los procedimientos administrativos, considerada un avance crucial, ha dado resultados positivos, creando una base y un espacio para el desarrollo de un sistema administrativo estatal fundamentalmente eficiente que sirva a los ciudadanos y a las empresas, comunicó.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Hasta la fecha, el Gobierno ha finalizado aproximadamente mil 300 documentos legales; ha reducido y simplificado los procedimientos administrativos y las condiciones comerciales en casi un 40 %; y el porcentaje de procedimientos administrativos gestionados por el Gobierno y los ministerios y ramas centrales alcanza el 27,4 %, cumpliendo y superando el objetivo fijado en la Conclusión N.º 18-KL/TW del segundo pleno del Comité Central del PCV, comunicó.



El Gobierno continuará concentrándose en construir y perfeccionar un marco institucional integral, vinculado con sólidas reformas de los procedimientos administrativos, para que las instituciones se conviertan realmente en una fuerza impulsora, un recurso y una ventaja competitiva nacional, fomentando el desarrollo de acuerdo con las políticas del Comité Central, el Buró Político y los principios rectores del secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, comentó.



También enfatizó la importancia de promover la innovación, liberar las fuerzas productivas, crear un entorno de negocios transparente, equitativo y estable, y generar confianza para que todos los ciudadanos y las empresas puedan desarrollarse con seguridad.



Asimismo, resulta necesario seguir innovando en los métodos de gobernanza nacional, promoviendo la descentralización, la delegación de poder; impulsando la transformación digital y construyendo un gobierno y una administración digitales, dijo.



El gobierno se centra en la gestión macroeconómica, la reforma institucional, la planificación estratégica, la coordinación de grandes recursos y el control de riesgos nacionales, detalló.



Mientras, las autoridades locales implementan de forma proactiva y asumen la responsabilidad según el principio de que "las autoridades locales deciden, las autoridades locales actúan y las autoridades locales son responsables", señaló.



La transformación digital debe utilizarse como una herramienta fundamental para innovar los métodos de gobernanza; desarrollar un gobierno, una administración, una sociedad y ciudadanos digitales; perfeccionar la infraestructura tecnológica y los datos compartidos; y gobernar la nación basándose en datos, evidencias y resultados en tiempo real, agregó.



Además, la subjefa del Gobierno hizo hincapié en la necesidad de seguir mejorando el ámbito del desarrollo y de potenciar la calidad y la eficiencia de las operaciones de los gobiernos locales./.