No habrá excepciones para los visitantes extranjeros que infrinjan la ley, advierten funcionarios

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - A medida que la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa entra en la temporada alta de turismo de verano con un notable aumento en la llegada de visitantes, las autoridades están intensificando los esfuerzos para mantener el orden público y garantizar que los turistas extranjeros cumplan la legislación vietnamita.



El distrito costero de Nha Trang se encuentra actualmente lleno de turistas internacionales, y los servicios vinculados al turismo operan a plena capacidad. Sin embargo, la seguridad pública, la gestión de la residencia temporal y el cumplimiento de la ley por parte de un pequeño grupo de extranjeros siguen siendo motivo de preocupación para las autoridades locales.



La provincia acoge entre 80 mil y 83 mil residentes extranjeros en cualquier momento, cifra que en ocasiones alcanza los 85 mil. La mayoría llega a Vietnam por turismo, inversión o trabajo, y muchos alquilan motocicletas o automóviles para desplazarse por el país.



El oficial Ngo Sy Bao Anh, de la División de Policía de Tránsito de Khanh Hoa, dependiente del Departamento de Seguridad Pública provincial, informó que las infracciones más frecuentes cometidas por visitantes extranjeros incluyen conducir sin un permiso internacional válido, ignorar las señales de tráfico y conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque la mayoría de los infractores coopera con las autoridades, algunos se niegan deliberadamente a hacerlo.



Según la policía provincial, se han registrado 16 accidentes de tráfico con participación de extranjeros desde principios de año, con un saldo de tres fallecidos y 16 heridos. Las investigaciones determinaron que los extranjeros fueron directamente responsables en seis de los casos.



Las autoridades señalan que un factor que contribuye a esta situación es la deficiente gestión de los servicios de alquiler de vehículos. Muchas empresas alquilan motocicletas y automóviles únicamente a cambio de un pasaporte o documento de identidad, sin verificar adecuadamente los permisos de conducir internacionales, la aptitud del conductor ni el seguro obligatorio.



El Comité Popular del distrito de Nha Trang ha ordenado inspecciones más estrictas a las empresas de alquiler de vehículos, centrándose en el cumplimiento de las normas sobre licencias, seguros y seguridad vehicular. Las autoridades están prestando especial atención a las compañías que entregan vehículos a turistas sin permisos de conducir válidos o sin cumplir los requisitos legales para conducir.



Ngo Viet Hoan Vi, propietario de un negocio de alquiler de motocicletas en Nha Trang, afirmó que su empresa ha reforzado sus procedimientos de alquiler siguiendo las directrices de las autoridades locales. El personal ahora verifica los permisos de conducir y demás documentos necesarios antes de entregar los vehículos, además de proporcionar información básica sobre las normas de tráfico en Vietnam.



Aunque el turismo internacional sigue generando ingresos importantes, creando empleo y dinamizando el sector servicios local, las autoridades recalcan que Khanh Hoa debe seguir siendo un destino acogedor y seguro tanto para visitantes como para residentes. Además de la supervisión, las agencias están ampliando campañas de concienciación legal para ayudar a los turistas a comprender la normativa vietnamita desde su llegada, reduciendo así las infracciones derivadas del desconocimiento.



Según el coronel Le Quang Dung, los agentes deben gestionar los casos que involucren a visitantes extranjeros de manera profesional y adecuada para garantizar su seguridad. Las autoridades actuarán con firmeza ante las infracciones deliberadas, al tiempo que informarán a quienes desconozcan la legislación vietnamita.



Indicó que este enfoque busca reforzar la imagen de Nha Trang-Khanh Hoa como un destino acogedor, a la vez que demuestra la profesionalidad de la policía vietnamita. Dado que Khanh Hoa aspira a convertirse en un centro internacional de turismo marítimo, la gestión eficaz de los visitantes extranjeros no pretende crear barreras, sino construir un entorno turístico seguro y atractivo para todos./.

VNA