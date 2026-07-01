Sociedad

No habrá excepciones para los visitantes extranjeros que infrinjan la ley, advierten funcionarios

A medida que la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa entra en la temporada alta de turismo de verano con un notable aumento en la llegada de visitantes, las autoridades están intensificando los esfuerzos para mantener el orden público y garantizar que los turistas extranjeros cumplan la legislación vietnamita.

La policía de tránsito (Policía de la provinciia de Khanh Hoa) realiza pruebas de alcoholemia a turistas extranjeros. (Foto: VNA)
La policía de tránsito (Policía de la provinciia de Khanh Hoa) realiza pruebas de alcoholemia a turistas extranjeros. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - A medida que la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa entra en la temporada alta de turismo de verano con un notable aumento en la llegada de visitantes, las autoridades están intensificando los esfuerzos para mantener el orden público y garantizar que los turistas extranjeros cumplan la legislación vietnamita.

El distrito costero de Nha Trang se encuentra actualmente lleno de turistas internacionales, y los servicios vinculados al turismo operan a plena capacidad. Sin embargo, la seguridad pública, la gestión de la residencia temporal y el cumplimiento de la ley por parte de un pequeño grupo de extranjeros siguen siendo motivo de preocupación para las autoridades locales.

La provincia acoge entre 80 mil y 83 mil residentes extranjeros en cualquier momento, cifra que en ocasiones alcanza los 85 mil. La mayoría llega a Vietnam por turismo, inversión o trabajo, y muchos alquilan motocicletas o automóviles para desplazarse por el país.

El oficial Ngo Sy Bao Anh, de la División de Policía de Tránsito de Khanh Hoa, dependiente del Departamento de Seguridad Pública provincial, informó que las infracciones más frecuentes cometidas por visitantes extranjeros incluyen conducir sin un permiso internacional válido, ignorar las señales de tráfico y conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque la mayoría de los infractores coopera con las autoridades, algunos se niegan deliberadamente a hacerlo.

Según la policía provincial, se han registrado 16 accidentes de tráfico con participación de extranjeros desde principios de año, con un saldo de tres fallecidos y 16 heridos. Las investigaciones determinaron que los extranjeros fueron directamente responsables en seis de los casos.

Las autoridades señalan que un factor que contribuye a esta situación es la deficiente gestión de los servicios de alquiler de vehículos. Muchas empresas alquilan motocicletas y automóviles únicamente a cambio de un pasaporte o documento de identidad, sin verificar adecuadamente los permisos de conducir internacionales, la aptitud del conductor ni el seguro obligatorio.

El Comité Popular del distrito de Nha Trang ha ordenado inspecciones más estrictas a las empresas de alquiler de vehículos, centrándose en el cumplimiento de las normas sobre licencias, seguros y seguridad vehicular. Las autoridades están prestando especial atención a las compañías que entregan vehículos a turistas sin permisos de conducir válidos o sin cumplir los requisitos legales para conducir.

Ngo Viet Hoan Vi, propietario de un negocio de alquiler de motocicletas en Nha Trang, afirmó que su empresa ha reforzado sus procedimientos de alquiler siguiendo las directrices de las autoridades locales. El personal ahora verifica los permisos de conducir y demás documentos necesarios antes de entregar los vehículos, además de proporcionar información básica sobre las normas de tráfico en Vietnam.

Aunque el turismo internacional sigue generando ingresos importantes, creando empleo y dinamizando el sector servicios local, las autoridades recalcan que Khanh Hoa debe seguir siendo un destino acogedor y seguro tanto para visitantes como para residentes. Además de la supervisión, las agencias están ampliando campañas de concienciación legal para ayudar a los turistas a comprender la normativa vietnamita desde su llegada, reduciendo así las infracciones derivadas del desconocimiento.

Según el coronel Le Quang Dung, los agentes deben gestionar los casos que involucren a visitantes extranjeros de manera profesional y adecuada para garantizar su seguridad. Las autoridades actuarán con firmeza ante las infracciones deliberadas, al tiempo que informarán a quienes desconozcan la legislación vietnamita.

Indicó que este enfoque busca reforzar la imagen de Nha Trang-Khanh Hoa como un destino acogedor, a la vez que demuestra la profesionalidad de la policía vietnamita. Dado que Khanh Hoa aspira a convertirse en un centro internacional de turismo marítimo, la gestión eficaz de los visitantes extranjeros no pretende crear barreras, sino construir un entorno turístico seguro y atractivo para todos./.

VNA
#provincia de Khanh Hoa #turismo #legislación vietnamita
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Un rincón de la playa de Nha Trang, en la provincia de Khanh Hoa, atrae a muchos turistas. (Fuente: VNA)

Provincia de Khanh Hoa busca liderar turismo marítimo en Asia

Tras la fusión administrativa, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa amplió su espacio de desarrollo y el turismo local empieza a mostrar un nuevo rostro; ya no se limita al mar azul, la arena blanca y el sol cálido, sino que ofrece un panorama más amplio y diverso, lleno de atractivos y con la firme aspiración de consolidarse como un destino de ocio sostenible.

Ver más

Hitos históricos de la ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh

Hitos históricos de la ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh

Cincuenta años después de ser nombrada en honor al Presidente Ho Chi Minh, la antigua urbe de Saigón-Gia Dinh ha experimentado una transformación extraordinaria: de una ciudad forjada en la guerra a convertirse en el principal centro económico de Vietnam, cuna del proceso de renovación del país y de reformas pioneras.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Carta del máximo dirigente vietnamita con motivo del 25º aniversario del Día de Familia de Vietnam

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de felicitación a todas las familias vietnamitas por el 25.º aniversario del Día de la Familia de Vietnam. En su mensaje, instó a proteger los cimientos culturales ante los desafíos modernos de la transformación digital y el pragmatismo, además de priorizar la asistencia a los niños huérfanos y vulnerables.

Vietnam impulsa los valores familiares como pilar de la fuerza endógena nacional. Foto ilustrativa: VNA

Vietnam impulsa los valores familiares como pilar de la fuerza endógena nacional

En el marco del Día de la Familia de Vietnam, se debaten los retos que la transformación digital y la globalización imponen al núcleo familiar. Autoridades y académicos analizan cómo el sistema de valores basado en el bienestar, progreso, felicidad y civilización (Resolución 80-NQ/TW) actúa como escudo ante problemáticas como la violencia doméstica y las brechas generacionales.

Guardia fronterizo en el puerto de Cat Lo, barrio de Phuoc Thang, informa a los pescadores sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh digitaliza bitácoras de barcos pesqueros

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh adoptó un plan para implementar el sistema electrónico de bitácora de captura pesquera y abordar de manera decidida las deficiencias existentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), demostrando su determinación de contribuir al levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos del mar de Vietnam.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Vietnam aprueba plan de acción contra lavado de dinero y financiación del terrorismo

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Decisión n.º 1139/QD-TTg que aprueba el plan de acción nacional para cumplir los compromisos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). El plan busca retirar a Vietnam de la "lista gris" mediante evaluaciones de riesgo en activos virtuales y casinos, así como el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. 

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, lanza movimiento nacional para construir comunas, barrios y zonas especiales libres de drogas. (Foto: VNA)

Vietnam ratifica determinación nacional de construir comunidades libres de drogas

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Comité Popular de Hanoi celebraron un mitin masivo por el Mes de Acción para la Prevención y el Control de las Drogas. La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, encabezó el evento conectado con más de 3.300 localidades del país y llamó a movilizar a todo el sistema político para combatir el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades de las adicciones.

Participantes en el programa "Melodías de amistad" 2026 (Foto: VNA)

Melodías de amistad fortalecen vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y comunidad internacional

La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh organizó el programa "Melodías de amistad" 2026 en la zona turística Suoi Tien. El festival conmemoró el 25.º aniversario del Día de la Familia de Vietnam y los 50 años desde que la urbe adoptó el nombre del Presidente Ho Chi Minh, reuniendo al cuerpo diplomático, estudiantes y trabajadores extranjeros en torno al intercambio cultural y la concienciación ambiental.