Policía de Hanoi pondrá en funcionamiento otras dos mil 460 cámaras con IA desde el 1 de julio

Hanoi (VNA) - La Policía de Hanoi ha instalado y pondrá en funcionamiento otras dos mil 460 cámaras con inteligencia artificial (IA) a partir del 1 de julio, elevando a cerca de cinco mil el número total de esos dispositivos desplegados en la ciudad.



De ellos mil 107 se destinan a la detección de infracciones de tránsito, 960 para la medición del flujo vehicular, 112 cámaras panorámicas para la vigilancia de intersecciones, 251 cámaras PTZ para la supervisión de la seguridad y el orden público, y otras 30 especializadas en el control del exceso de velocidad.



La información fue dada a conocer el 29 de junio durante una conferencia para informar sobre el avance del proyecto de modernización del Centro de información de mando e instalación de un sistema de cámaras de vigilancia y gestión del tráfico destinado a reforzar la seguridad y el orden público, además de detectar y sancionar infracciones.



El proyecto constituye una iniciativa estratégica para acelerar la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología en la protección de la seguridad ciudadana. Asimismo, busca mejorar la gestión y el control del tráfico, avanzando progresivamente hacia un sistema de movilidad y una ciudad inteligente para la capital vietnamita.



Previamente, el 13 de diciembre de 2025, la Policía de Hanoi concluyó la primera fase del proyecto y puso en funcionamiento mil 837 cámaras distribuidas en 25 vías principales y 195 intersecciones de alta prioridad.



Tras esos resultados, la segunda fase fue completada después de casi 90 días de ejecución, cumpliendo los plazos establecidos y los requisitos técnicos y de calidad. En la actualidad, los principales componentes del sistema ya han sido integrados, probados y están listos para entrar en operación.



En esta etapa, la Policía de Hanoi instaló un total de dos mil 460 cámaras con inteligencia artificial (IA). El proyecto también contempló la instalación de 930 postes para cámaras en 238 intersecciones estratégicas, accesos a la ciudad y zonas del centro urbano.



En comparación con la fase anterior, el sistema incorpora importantes mejoras tecnológicas, entre ellas la gestión inteligente del tráfico mediante el sistema de "vía verde", la predicción de congestiones utilizando inteligencia artificial, el control adaptativo de los semáforos y la emisión de alertas de tráfico en tiempo real a través del sistema VMS.



Además, amplía las capacidades de detección de infracciones para abarcar el orden urbano y la protección ambiental, al tiempo que refuerza la vigilancia de la seguridad mediante funciones capaces de identificar peleas, accesos no autorizados a zonas restringidas, uso de armas, incendios, presencia de humo, vertido ilegal de residuos y otras situaciones operativas.



Se espera que el sistema mejore la capacidad de mando y control del tráfico, fortalezca la detección y sanción de infracciones, contribuya al mantenimiento de la seguridad y el orden público, y proporcione una base de datos clave para impulsar la transformación digital y el desarrollo de una ciudad inteligente.



Al clausurar la conferencia, el teniente general Nguyen Thanh Tung, director de la Policía de Hanoi, instó a las unidades competentes a acelerar la recepción y entrega del proyecto, establecer los procedimientos para la gestión, operación y explotación del sistema, y aprovechar al máximo sus capacidades, especialmente en materia de gestión inteligente del tráfico y sanción automatizada de infracciones mediante AI.



El director de la Policía de Hanoi también pidió continuar ampliando las aplicaciones de la AI, potenciar el uso de macrodatos, fortalecer la interconexión con otros sistemas especializados y garantizar un funcionamiento estable y eficiente del sistema, con el objetivo de maximizar el rendimiento de la inversión y responder a las nuevas exigencias en materia de seguridad pública y gestión urbana./.

VNA