Hanoi ajusta circulación para fase piloto de la Zona de Bajas Emisiones dentro del Anillo 1

Hanoi (VNA) - La capital vietnamita pondrá en marcha del 1 de julio al 31 de diciembre la fase piloto de la Zona de Bajas Emisiones en el Anillo 1, acompañada de un plan de reorganización del tránsito destinado a reducir las emisiones contaminantes y facilitar la movilidad urbana, informó el Departamento municipal de Construcción.



El plan contempla la regulación de la circulación, la habilitación de nuevos estacionamientos, el refuerzo del servicio de autobuses y la instalación de estaciones de bicicletas públicas para ofrecer alternativas de transporte a la población.



En la zona peatonal del lago Hoan Kiem, el Casco Antiguo y el mercado nocturno, ubicados dentro del Anillo 1, se mantendrá la prohibición de circulación de motocicletas y automóviles, salvo los vehículos de defensa y seguridad, entre las 19:00 y las 00:00 horas, de viernes a domingo.



Por su parte, en el área comprendida dentro del Anillo 2 se prohibirá la circulación, durante las horas punta -de 6:00 a 9:00 y de 16:00 a 19:30-, de autobuses y vehículos de transporte de pasajeros con capacidad superior a 16 plazas que utilicen combustibles fósiles, con excepción de los autobuses urbanos y el transporte escolar. Asimismo, se restringirá el estacionamiento de estos vehículos y se habilitarán cuatro puntos para el ascenso y descenso de pasajeros.



Hasta el 25 de junio, las autoridades habían habilitado 220 estacionamientos y 44 estaciones de bicicletas públicas con un total de 456 bicicletas. Además, está prevista la creación de nuevos aparcamientos disuasorios (Park and Ride) para facilitar la conexión con el transporte público.



Como medida de apoyo, los autobuses subvencionados por la ciudad ofrecerán servicio gratuito para los desplazamientos dentro del Anillo 1 entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Actualmente, 45 líneas de autobús operan en esta zona.



El Departamento de Construcción instó a la policía y a las autoridades locales a reforzar la regulación del tráfico, intensificar las inspecciones, ampliar el sistema de cámaras de vigilancia y garantizar el orden en las zonas de estacionamiento y de transbordo para asegurar la eficacia del plan piloto./.

VNA