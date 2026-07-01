Sociedad

Rescatistas vietnamitas recuperan 11 cuerpos de víctimas de terremoto en Venezuela

Durante las labores de respuesta al terremoto registrado en Playa Grande, estado La Guaira, en Venezuela, el equipo de rescate de Vietnam localizó el 30 de junio (hora local) 11 puntos donde se presumía que había personas atrapadas e inició las operaciones de búsqueda y rescate.

Traslado de los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira. (Foto: VNA)
Traslado de los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Durante las labores de respuesta al terremoto registrado en Playa Grande, estado La Guaira, en Venezuela, el equipo de rescate de Vietnam localizó el 30 de junio (hora local) 11 puntos donde se presumía que había personas atrapadas e inició las operaciones de búsqueda y rescate.

Tras varias horas de intenso trabajo, los rescatistas recuperaron los cuerpos de 11 víctimas de entre los escombros y los entregaron a las autoridades venezolanas. Además, instalaron un puesto médico de emergencia adicional, donde brindaron atención a 26 habitantes de la zona afectada.

La misión de rescate está integrada por efectivos del Ejército Popular de Vietnam y de la Fuerza de Seguridad Pública Popular de Vietnam, quienes, junto con equipos especializados, fueron desplegados en distintos sectores en coordinación con las autoridades venezolanas.

Los integrantes del equipo también realizaron labores de búsqueda en los alrededores de las zonas asignadas cada vez que recibían solicitudes específicas de apoyo por parte de los familiares de las víctimas.

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La delegación vietnamita busca activamente a las víctimas en la zona afectada por el terremoto. (Foto: VNA)

Entre el 29 y el 30 de junio, la delegación vietnamita entregó ayuda humanitaria a Venezuela, compuesta por 35 toneladas de raciones de emergencia, dos toneladas de carne enlatada, cuatro generadores eléctricos, 500 tiendas de campaña, 10 carpas médicas de grandes dimensiones, 50 mil rollos de vendas médicas y medicamentos.

Hasta la fecha, Vietnam figura entre los 30 países que han enviado equipos de rescate a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y salvamento tras los devastadores terremotos./.

VNA
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Labor de rescate en Venezuela

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