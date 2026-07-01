Vietnam perfecciona su modelo de gobernanza pública local

Hanoi (VNA) - Las principales localidades de Vietnam registraron notables avances en la eficiencia administrativa, la reducción de la burocracia y el incremento de la satisfacción ciudadana tras el primer año de implementación del nuevo modelo de organización del sistema político y de gestión gubernamental.



Durante una conferencia de balance efectuada hoy en esta capital, los dirigentes de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y la provincia sureña de Dong Nai compartieron sus experiencias prácticas y coincidieron en que la eliminación de los niveles intermedios ha permitido liberar recursos económicos y consolidar una estructura de gobernanza mucho más moderna, transparente y orientada al servicio directo de la población y del sector empresarial.



El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en Hanoi, Tran Duc Thang, expuso que la capital, al ser una metrópoli con una enorme densidad poblacional y un volumen masivo de transacciones administrativas, requería reformas urgentes para responder a las demandas sociales.



A lo largo del año de operaciones bajo el nuevo esquema, Hanoi impulsó una descentralización coordinada, reordenó sus límites territoriales y capacitó a su personal de acuerdo con los puestos de trabajo específicos. Este enfoque facilitó la toma de decisiones estratégicas, como la formulación de las normativas detalladas para la Ley de la Capital y el Plan de Desarrollo con visión de un siglo, además de resolver problemas históricos en la liberación de terrenos para macroproyectos de infraestructura.



En términos macroeconómicos, las reformas institucionales ayudaron a que el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de Hanoi en 2025 alcanzara su nivel más alto en muchos años. Asimismo, durante el primer semestre de 2026, la recaudación del presupuesto estatal de la capital ascendió a más de 15,58 mil millones de dólares, lo que equivale al 63,2 % de la meta anual estimada, mientras que la ejecución de la inversión pública se situó en el 44,04 %.



En el campo de la reforma administrativa, el impacto del modelo fue evidente al registrarse una drástica caída en la proporción de expedientes fuera de plazo, la cual descendió desde un 44,63 % en 2025 a apenas un 4,2 % en los primeros seis meses de 2026. Además, las encuestas en tiempo real revelaron que el índice de satisfacción y alta satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos locales alcanzó un contundente 98,95 %.



Para consolidar estos logros, Tran Duc Thang sugirió realizar evaluaciones específicas de las unidades administrativas a nivel de comuna de acuerdo con su naturaleza particular, ya sean zonas urbanas centrales, suburbanas o rurales, para estructurar un aparato profesional adecuado.



Del mismo modo, el dirigente instó a otorgar mayor autonomía financiera y de gasto a las comunas en consonancia con sus capacidades reales, optimizar las organizaciones internas para suprimir pasos redundantes, y transferir progresivamente ciertos servicios públicos al sector privado cuando este pueda gestionarlos con mayor eficiencia.



En el ámbito tecnológico, solicitó a los ministerios acelerar la construcción de plataformas de datos compartidos sobre tierras, planificación, salud y educación, un proceso que Hanoi prevé culminar a finales de este año para solucionar los obstáculos prácticos pendientes de forma autónoma.



Por su parte, el secretario del Comité partidista en Dong Nai, Vu Hong Van, manifestó que la eficiencia del sistema en su localidad se evalúa rigurosamente bajo tres premisas fundamentales que consisten en la celeridad en la atención a los ciudadanos, la reducción de costos y tiempos para las empresas, y la disminución del gasto corriente del presupuesto estatal para redirigir esos fondos hacia la inversión en desarrollo.



La provincia determinó que el éxito de la reforma radica en la calidad del servicio, por lo que la administración local ha priorizado el fortalecimiento del nivel de comuna como el núcleo de atención directa, informó.



Agregó que para la siguiente etapa, Dong Nai centrará sus esfuerzos en la capacitación ética y técnica de sus cuadros, promoviendo un liderazgo innovador que actúe como un puente sólido entre el aparato estatal y el pueblo, además de profundizar la transformación digital para que los trámites en línea eliminen las barreras geográficas.



Por su parte, la subsecretaria del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh, Van Thi Bach Tuyet, aseveró que la gestión de una urbe de características tan complejas exige una renovación constante en los métodos de administración para evitar parálisis operativas.



Tras un año de vigencia del modelo, el sistema político de la metrópoli meridional opera con estabilidad, logrando acortar los procesos de toma de decisiones y acelerar la resolución de contingencias en las comunas y barrios especiales. Este dinamismo ha propiciado un entorno favorable para la atracción de inversiones y el crecimiento de la recaudación fiscal, sentando las bases para alcanzar incrementos económicos de dos dígitos en el futuro cercano.



Con el fin de perfeccionar el engranaje estatal, Ciudad Ho Chi Minh propuso al Gobierno central el desarrollo de una arquitectura de datos estandarizada, interconectada y unificada, que sirva como soporte para una toma de decisiones basada exclusivamente en la información digital, junto con la optimización del Portal Nacional de Servicios Públicos y la autorización legal para establecer agencias administrativas especializadas orientadas al desarrollo socioeconómico regional./.

VNA