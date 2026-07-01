Nuevo aparato estatal debe impulsar desarrollo nacional, afirma líder vietnamita

Hanoi (VNA) - El nuevo aparato estatal debe continuar elevando su calidad de funcionamiento y su capacidad de servicio para impulsar el desarrollo nacional, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Durante su intervención en la conferencia nacional de balance del primer año de funcionamiento del modelo organizativo integral del sistema político y del gobierno de tres niveles, el dirigente subrayó que la reorganización administrativa hacia un aparato más racionalizado, eficiente y eficaz constituye una decisión acertada, necesaria y de importancia estratégica para el desarrollo del país.



Al valorar los resultados alcanzados, reconoció los esfuerzos de los órganos del Partido, el Estado, el Frente de la Patria, las organizaciones sociopolíticas, los ministerios, sectores, localidades, las fuerzas armadas y el cuerpo de funcionarios y trabajadores por su responsabilidad y dedicación. No obstante, advirtió que no debe haber autocomplacencia, ya que los logros obtenidos representan solo un primer paso.



El líder instó a continuar perfeccionando de manera coordinada el marco institucional, la legislación y la estructura organizativa del sistema político. Señaló que la reforma legal debe responder a problemas reales y avanzar en la revisión de reglamentos, funciones, competencias y mecanismos de coordinación para evitar duplicidades, superposiciones, vacíos o indefiniciones en la asignación de responsabilidades.



Asimismo, pidió seguir renovando el método de liderazgo del Partido y perfeccionar el funcionamiento del gobierno local de dos niveles. En este sentido, indicó que el nivel provincial debe centrarse en la planificación, la coordinación, la asignación de recursos y la organización del desarrollo, mientras que el nivel comunal debe actuar como primera línea de la gestión pública, respondiendo oportunamente a las necesidades de ciudadanos y empresas.



Además, exhortó a revisar la estructura organizativa, las plantillas y la distribución de recursos en función de la población, la superficie territorial, el grado de urbanización, las características regionales y la carga de trabajo.



Delegados participante en la conferencia (Foto: VNA)



To Lam enfatizó la necesidad de impulsar la descentralización y la delegación de facultades, junto con la garantía de recursos y el control del poder. En este sentido, subrayó que las entidades que reciban nuevas competencias deben contar con personal, presupuesto y herramientas adecuadas, reforzando al mismo tiempo la supervisión, la inspección, la transparencia y la rendición de cuentas.



También pidió conformar un cuerpo de funcionarios capaz de responder a las exigencias del nuevo modelo, considerando la capacidad de ejecución a nivel comunal como el principal indicador de éxito.



Instó a completar con urgencia los puestos de trabajo, asignar a las personas adecuadas a cada función, fortalecer el personal especializado en las bases, mejorar la infraestructura digital e impulsar la transformación digital en todo el sistema político.



Por otra parte, llamó a reforzar el papel del Frente de la Patria y de las organizaciones sociopolíticas, gestionar eficazmente los activos públicos, sedes y documentos tras la reorganización, renovar las labores de control, supervisión y gestión, establecer indicadores de evaluación del nuevo modelo y proteger a los funcionarios que actúen con iniciativa y responsabilidad por el interés común, sancionando con firmeza los abusos o infracciones.



Respecto a los ámbitos donde persisten competencias compartidas, exigió revisar y reajustar las funciones bajo el principio de que cada tarea tenga un solo organismo responsable. Asimismo, instó a continuar renovando la evaluación del personal y a fortalecer la detección, formación y utilización de funcionarios con capacidades sobresalientes.



Finalmente, afirmó que la nueva organización debe generar nuevas capacidades, que la descentralización debe ir acompañada de mayores responsabilidades, que la transformación digital debe impulsar nuevas formas de gestión y que el nuevo aparato estatal debe servir mejor a la población y a las empresas.



Expresó su confianza en que el modelo organizativo integral del sistema político y de gobierno de tres niveles seguirá perfeccionándose y funcionando con eficacia, contribuyendo a una gobernanza nacional moderna, íntegra, constructiva y orientada al servicio del pueblo./.