Refuerzan protección del Geoparque Mundial de la UNESCO de Dak Nong

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia de Lam Dong reforzarán las medidas de protección y gestión del Geoparque Mundial de la UNESCO de Dak Nong con el objetivo de preservar sus valores y preparar el proceso de revalidación que el organismo realizará en 2027.



La decisión se adoptó tras una evaluación realizada por el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO en Vietnam y otras entidades competentes, que detectó el deterioro de varios sitios patrimoniales, deficiencias en la infraestructura turística y limitaciones en las labores de conservación.



La inspección abarcó 41 sitios de interés geológico, cultural y turístico situados en la zona occidental de Lam Dong. El Geoparque Mundial de Dak Nong obtuvo en diciembre de 2024 su segunda revalidación por parte de la UNESCO para el período 2024-2027.



El informe señala que varias obras aún deben completarse para garantizar la conservación del geoparque. Entre ellas figuran el Espacio de Encuentro Rojo y Blanco, el volcán Nam Kar, el Valle del Amanecer y los centros de información de Krong No y Dak Song, que ya concluyeron sus obras básicas, pero aún carecen de equipamiento, espacios expositivos y contenidos interpretativos para recibir a visitantes.



Además, algunos proyectos siguen inconclusos o aún no han sido entregados ni cuentan con una entidad responsable de su gestión, lo que ha limitado su funcionamiento y provocado el deterioro de las instalaciones.



La evaluación también reveló la desaparición casi total de los paneles de promoción del geoparque, salvo algunos en la comuna de Nam Da. Asimismo, la señalización y los paneles informativos presentan deficiencias que aún no cumplen los estándares de identidad visual de la UNESCO.



Los inspectores constataron además la falta de mantenimiento en varios sitios patrimoniales, donde persisten residuos sólidos y algunos espacios muestran signos de deterioro e incluso de abandono.



Según el equipo de inspección, la protección del geoparque sigue enfrentando importantes desafíos debido a ocupaciones irregulares de terrenos, usos inadecuados del suelo y la explotación de recursos. En el volcán Nam Kar se detectaron construcciones y extracción de materiales en la zona núcleo y de amortiguamiento, mientras que algunos valores geológicos de la comuna de Dak Mil han sido alterados por procesos naturales, reduciendo su valor científico y paisajístico.



Ante esta situación, Nguyen Ngoc Phuc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, firmó el 30 de junio una directiva dirigida a los organismos competentes y a las administraciones locales para reforzar la gestión, protección y desarrollo del Geoparque Mundial de la UNESCO de Dak Nong.



En virtud de esta disposición, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo coordinará una evaluación integral de los 41 sitios patrimoniales y propondrá al Comité Popular provincial medidas destinadas a preservar y poner en valor el geoparque, con vistas al proceso de revalidación que la UNESCO llevará a cabo en julio de 2027.



Al mismo tiempo, los comités populares de las comunas y distritos comprendidos dentro del geoparque deberán asumir la gestión de las infraestructuras y bienes públicos, así como la protección, conservación y aprovechamiento de los sitios patrimoniales y turísticos conforme a la legislación vigente. También tendrán la responsabilidad de corregir las deficiencias detectadas durante la inspección.



El Geoparque Mundial de la UNESCO de Dak Nong ocupa una superficie de aproximadamente cuatro mil 760 kilómetros cuadrados y se extiende por 22 comunas y barrios del oeste de la provincia de Lam Dong. El área alberga cerca de 50 cuevas volcánicas formadas en roca basáltica, consideradas entre las más extensas y singulares del Sudeste Asiático, además de antiguos cráteres, cascadas, lagos naturales y un valioso patrimonio histórico y cultural de las comunidades M’nong, E De, Mạ y otros grupos étnicos.



En diciembre de 2024, la UNESCO renovó por segunda vez el reconocimiento del Geoparque Mundial de Dak Nong para el período 2024-2027, al considerarlo un ejemplo representativo de la convivencia armónica entre la naturaleza y el ser humano, así como una muestra del compromiso de Vietnam con los objetivos del desarrollo sostenible./.

VNA