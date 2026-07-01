Vietnam refuerza ciberseguridad con nueva ley

Hanoi (VNA) - La Ley de Ciberseguridad de 2025, aprobada por la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV Legislatura, entró hoy en vigor, la cual se considera el paso final para completar el marco jurídico de manera sincronizada, unificada y viable para la protección en el ciberespacio, contribuyendo eficazmente a la causa del desarrollo y la transformación digital del país.



La Ley también demuestra claramente que la postura respecto a la protección de la ciberseguridad debe estar vinculada al cuidado de las personas, así como a los derechos e intereses legítimos de las agencias, organizaciones e individuos.



* Muchos contenidos nuevos e importantes



La norma contiene diversos contenidos nuevos e importantes. En particular, busca perfeccionar el marco jurídico para la defensa de la soberanía, la jurisdicción y los intereses nacionales en el ciberespacio, reafirmando claramente el principio de que todas las actividades en el ciberespacio deben ajustarse a la Constitución y las leyes vietnamitas, y el ciberespacio no debe utilizarse para atentar contra la seguridad nacional, los intereses del Estado ni los derechos e intereses legítimos de agencias, organizaciones e individuos.



Al mismo tiempo, sigue mejorando las reglas sobre ciberseguridad, seguridad de la información en red, de los datos, protección de los sistemas de información y medidas para prevenir, detectar, disuadir y gestionar los actos de violación de la ciberseguridad, evitando así cualquier laguna legal en su aplicación.



La ley pretende vincular estrechamente la protección de la ciberseguridad con los requisitos de mantener la estabilidad política y garantizar el orden social en el contexto del rápido desarrollo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



Otro punto nuevo y destacable es que la Ley aclara aún más las responsabilidades de las agencias, organizaciones, empresas e individuos en la protección de la ciberseguridad; especialmente las responsabilidades de las empresas que prestan servicios en el ciberespacio, incluidas las transfronterizas.



Esto mejorará la disciplina y el cumplimiento de la ley, reforzará la rendición de cuentas y aprovechará la sinergia de todo el sistema político y de toda la población en la causa de proteger la seguridad nacional en el ciberespacio.



La ley refleja con mayor claridad la perspectiva de colocar a las personas y los datos en el centro de la protección de la ciberseguridad y prioriza la protección de los grupos vulnerables en el ciberespacio, lo que contribuye a construir un entorno en línea seguro, saludable y humanitario.



En lo que respecta a la prevención y el control de los delitos de alta tecnología, la ley continúa perfeccionando aún más el marco jurídico de forma sincronizada, rigurosa, definiendo claramente las responsabilidades y la autoridad, y creando condiciones más favorables para que las fuerzas especializadas en ciberseguridad supervisen la situación, detecten tempranamente, prevengan con rapidez y traten con rigor las infracciones en el campo.



* Prevenir el uso de inteligencia artificial y Deepfake para crear y difundir noticias falsas



Actualmente, el uso de inteligencia artificial o Deepfake para crear imágenes e información falsas es muy común. Por lo tanto, es necesario implementar leyes adicionales con regulaciones más estrictas para abordar estas conductas.



En consecuencia, tanto la creación de productos falsificados, como vídeos e imágenes generados por inteligencia artificial y la difusión de contenidos, estarán sujetas a severas sanciones.



También estipula la responsabilidad de las plataformas digitales cuando se producen infracciones pero no verifican, controlan o eliminan el contenido según lo exigen los organismos estatales.



En particular, para los actos de violación de datos personales, las sanciones serán muy elevadas, de conformidad con la práctica internacional.



En cuanto a la identificación electrónica del cliente (KYC, en inglés), la normativa estipulará la aplicación sincronizada de medidas de identificación para combatir el uso de tarjetas SIM fraudulentas y cuentas bancarias no registradas a nombre del titular.



Como resultado, desde cuentas de redes sociales, cuentas bancarias hasta números de teléfono, se debe construir un mecanismo de identificación auténtico.



Asimismo, las responsabilidades de los proveedores de servicios transfronterizos también están estrictamente definidas.



* Proteger la ciberseguridad está vinculado al cuidado de las personas



El teniente general Le Xuan Minh, jefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, declaró que en el contexto actual, el ciberespacio se ha convertido en una parte inseparable de la vida social.



Junto con los inmensos valores y beneficios que aporta el entorno digital, las personas también se enfrentan a muchos riesgos, como el fraude en línea, las filtraciones de datos personales, la difusión de información dañina y falsa, el abuso infantil en el ciberespacio y diversas formas de explotación de la tecnología para cometer actos ilegales.



Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la ley, Le Xuan Minh consideró que, además de perfeccionar el marco jurídico y fortalecer la gestión estatal, se debe prestar especial atención a la propaganda, la difusión, la educación y la orientación sobre habilidades para que las personas puedan protegerse de forma proactiva.



El funcionario también destacó la importancia de reforzar la orientación sobre habilidades de seguridad de la información, habilidades para identificar noticias falsas, estafas en línea, filtraciones de datos personales y secuestro de cuentas; y de difundir medidas de seguridad básicas y prácticas para que las personas puedan protegerse de forma proactiva mientras participan en el entorno digital./.

VNA