Cine vietnamita promueve propiedad intelectual e IA

Da Nang, Vietnam (VNA) - El cine vietnamita necesita acelerar la transformación digital, mejorar los mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual y construir un ecosistema digital para potenciar su competitividad en la era de la inteligencia artificial (IA).



Tal información se dio a conocer la víspera durante el seminario "Inteligencia artificial, tecnología digital y protección de la propiedad intelectual en el cine" en el marco del cuarto Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF IV).



Al intervenir en el seminario, Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam y directora de DANAFF IV, informó que la emisión por parte del Buró Político del Partido de la Resolución N.º 57-NQ/TW sobre "avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional", junto con la Resolución N.º 80-NQ/TW sobre "el desarrollo de la cultura vietnamita", ha creado una base importante para promover la industria cultural, la economía creativa y la protección de los derechos de propiedad intelectual, abriendo nuevas oportunidades para el cine nacional.



El cine vietnamita tiene la oportunidad de convertirse en una importante industria cultural, pero la transformación digital y el rápido desarrollo de la IA también exigen innovación en los modelos de producción, la gestión, la explotación y la protección de la propiedad intelectual, comentó.



El estudio de las experiencias internacionales, la aplicación de la tecnología moderna y la construcción de un ecosistema cinematográfico profesional contribuirán a mejorar la competitividad, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover el poder blando de la cultura nacional, remarcó.

Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam y directora de DANAFF IV, habla en el evento. (Fuente: VNA)





A su vez, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Huy Dung, subrayó que la estrategia para el desarrollo de las industrias culturales de Vietnam hasta 2030, con visión a 2045, busca que esas ramas contribuyan aproximadamente con el 7 % del Producto Interno Bruto en 2030.



Además, el Programa Nacional de Objetivos para el Desarrollo Cultural en el período 2025-2035 también destina importantes recursos a este ámbito, detalló.



Estos propósitos demuestran que la cultura ya no se ve simplemente un elemento que enriquece la vida espiritual, sino que se ha convertido en un motor el desarrollo. En este contexto, el cine desempeña un papel especialmente importante porque es a la vez una industria creativa y tiene la capacidad de difundir los valores culturales y las imágenes de Vietnam y su gente al mundo.



El funcionario propuso que los organismos gestores, los productores y las empresas construyan un sistema de datos sincronizado para el cine vietnamita; que incorporen las cuestiones de derechos de propiedad intelectual desde las etapas de diseño y producción de las obras; y que trasladen las actividades contra la infracción de derechos de autor de campañas a corto plazo a capacidades operativas y de gestión continuas.



En la ocasión, numerosos expertos nacionales e internacionales destacaron que la IA está transformando gradualmente toda la cadena de valor de la industria cinematográfica, desde la escritura del guion, el diseño visual, la producción y la posproducción hasta la distribución, la promoción y las ventas.



Esto abre oportunidades a favor de las industrias cinematográficas en desarrollo, incluida la de Vietnam, para que reduzcan la brecha tecnológica, disminuyan los costos de producción y se expandan a los mercados internacionales, argumentaron.



Además de las cuestiones tecnológicas, un tema de gran interés para muchos participantes fueron los nuevos retos a los que se enfrentan los derechos de autor y la propiedad intelectual a medida que la IA se involucra cada vez más en el proceso creativo.



De acuerdo con los expertos, el rápido desarrollo de la IA está planteando muchas preguntas sobre la propiedad de las obras que involucran inteligencia artificial, la responsabilidad legal de las entidades involucradas y los mecanismos para proteger los derechos de los creadores en el entorno digital./.