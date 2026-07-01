Vietnam evalúa avances de la Resolución 57 y fija seis orientaciones para su próxima etapa

Hanoi (VNA) - El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam celebró la tarde del 1 de julio en Hanoi la conferencia nacional de balance sobre un año y medio de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, emitida el 22 de diciembre de 2024 y relativa a los avances estratégicos en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.



El evento tuvo lugar de forma presencial en el Salón Dien Hong de la Asamblea Nacional y se conectó en línea con tres mil 662 puntos en todo el país, reuniendo a más de 568 mil delegados. La conferencia fue presidida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, junto a otros altos dirigentes del Partido y del Estado.



Durante la sesión, los participantes visualizaron un documental sobre el proceso de implementación de la Resolución 57 y escucharon el informe de balance presentado por Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido y subjefe del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, quien también expuso las orientaciones del Buró Político y del Secretariado para la siguiente etapa.

Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido y subjefe del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, habla en la cita. (Foto: VNA)





El informe destacó que, tras un año y medio de aplicación, los ministerios, organismos, localidades e instituciones educativas han implementado de forma rigurosa la Resolución 57, con numerosas iniciativas innovadoras y eficaces que han recibido una respuesta positiva de empresas, intelectuales, científicos y ciudadanos.



Hasta el 29 de junio de 2026, el Comité Directivo había asignado mil 937 tareas, de las cuales el 84,8 % con plazo definido ya han sido completadas. Asimismo, se ha fortalecido el modelo de gestión basado en datos mediante sistemas digitales de seguimiento y plataformas de recepción de propuestas, lo que ha permitido procesar más del 94 % de las solicitudes recibidas.



La consolidación del marco institucional se identifica como uno de los principales avances, con la promulgación de más de 400 documentos normativos y directrices que han contribuido a eliminar obstáculos y crear un entorno jurídico favorable para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Entre las políticas ya institucionalizadas figuran las relacionadas con datos digitales, industrias de alta tecnología y tecnologías estratégicas, inversión de riesgo, comercialización de resultados de investigación, atracción de talento y promoción de la innovación.



La transformación digital también ha registrado avances significativos, con una cobertura del 91,9 % de la población mediante red 5G, más de 71 millones de cuentas de identidad electrónica activadas y una tasa del 93,54 % de tramitación en línea a nivel local, lo que ha permitido ahorrar miles de millones de dongs anuales a ciudadanos, empresas y al Estado.



No obstante, el informe subrayó que el principal obstáculo no reside en la tecnología, sino en la organización de la implementación. Persisten limitaciones en la calidad e integración de los datos, la tasa de desembolso apenas alcanza el 23,35 % y numerosos proyectos concluidos aún no han generado productos operativos ni resultados verificables.



En este sentido, se destacó la necesidad de pasar de la elaboración de normas y planes a la obtención de resultados concretos, tomando como principal indicador el impacto en la ciudadanía, las empresas y el crecimiento económico.



Durante la conferencia también se dio a conocer el Documento Oficial N.º 3428-CV/VPTW, mediante el cual el Buró Político y el Secretariado establecen seis grandes orientaciones para la continuidad de la implementación de la Resolución 57. Estas orientaciones reafirmaron que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen el motor principal del nuevo modelo de desarrollo del país.



Asimismo, se insta a acelerar la comercialización de los resultados científicos, el desarrollo de empresas tecnológicas y la creación de nuevas cadenas de valor basadas en el conocimiento, la tecnología y los datos. También se prioriza el fortalecimiento de la investigación básica, la participación del sector empresarial, la comunidad científica y la sociedad, así como la construcción de una gobernanza nacional moderna basada en datos.



Entre las medidas destacadas figuran la implementación de un plan de 100 días para eliminar cuellos de botella en la transformación digital, el impulso a la descentralización con mayor responsabilidad de los dirigentes, la garantía de la ciberseguridad y la protección de datos, y la renovación de los mecanismos de dirección, supervisión y evaluación, tomando como criterio central los resultados concretos y el valor generado para la población, las empresas y el país./.