Vietnam registra resultados positivos tras un mes de comercialización de gasolina E10

Hanoi (VNA) - Un mes después del lanzamiento a nivel nacional de la gasolina biológica E10, Vietnam ha registrado varias señales positivas, entre ellas un amplio respaldo público a la transición energética sostenible y una mayor confianza de los consumidores en la calidad de los biocombustibles.



Según el Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex), principal distribuidor del mercado, en un mes se han suministrado cerca de 500.000 metros cúbicos de E10, cifra equivalente al consumo promedio de los cinco primeros meses de 2026. La demanda continúa en aumento y el suministro se mantiene estable, sin interrupciones significativas.



La empresa señaló que anticipó la necesidad de etanol mediante una planificación temprana de compras, la diversificación de fuentes nacionales e importadas, y la optimización de la logística y la capacidad de almacenamiento. La coordinación entre producción, transporte, almacenamiento y distribución ha permitido garantizar la estabilidad del sistema.



Petrolimex también subrayó la importancia de las inversiones en infraestructura, la limpieza de tanques, el control de calidad y la capacitación del personal para asegurar el éxito del despliegue de la gasolina E10.



Por su parte, PVOIL, filial del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), ha reestructurado sus instalaciones de almacenamiento y mezcla, elevando su capacidad de etanol a alrededor de 43.000 metros cúbicos, suficiente para dos meses de consumo.



Las 13 plantas de PVOIL han pasado del modelo de certificación por lotes a un sistema basado en procesos, lo que reduce los tiempos posteriores a la mezcla, refuerza el suministro de gasolina E10 y permite responder con mayor rapidez a las necesidades de la red durante la comercialización a gran escala. La empresa cumple, además, con estrictos estándares conforme a la normativa nacional.



Varias empresas de transporte han expresado su respaldo a la política de la gasolina E10, pese a un ligero incremento en el consumo en comparación con la gasolina RON95. Algunas incluso evalúan una transición parcial hacia vehículos eléctricos.



En términos generales, los consumidores confirman el rendimiento estable de los vehículos que utilizan E10, mientras que los casos aislados de averías han sido atribuidos a problemas técnicos ajenos al combustible.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, casi todos los vehículos de gasolina actualmente fabricados, ensamblados, importados y distribuidos oficialmente en Vietnam son compatibles con los biocombustibles E5 y E10 conforme a las normas técnicas vigentes. Estudios técnicos indican que, si se utiliza correctamente, este tipo de combustible no afecta negativamente a los motores modernos.



El Gobierno vietnamita ha establecido un precio base para la gasolina E10 con el objetivo de impulsar su desarrollo. No obstante, persisten algunas limitaciones, como los costos adicionales asociados al etanol, el almacenamiento y la adaptación de infraestructuras.



El Ministerio de Industria y Comercio señaló además varios desafíos, entre ellos la escasez de suministro de etanol, la falta de coordinación operativa, las preocupaciones de los consumidores y la comunicación irregular.



En este contexto, las autoridades continúan supervisando la cadena de suministro, monitoreando la calidad, mejorando las bases de datos de compatibilidad de vehículos y difundiendo información oficial sobre los resultados de las evaluaciones técnicas.



El objetivo es garantizar la implementación estable, eficiente y sostenible de la gasolina E10, en el marco de la transición energética y los compromisos climáticos de Vietnam./.

VNA