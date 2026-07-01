Economía

Vietnam registra resultados positivos tras un mes de comercialización de gasolina E10

Vietnam registra una creciente aceptación de la gasolina E10, con suministro estable y mayor confianza de consumidores y empresas en el biocombustible.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Un mes después del lanzamiento a nivel nacional de la gasolina biológica E10, Vietnam ha registrado varias señales positivas, entre ellas un amplio respaldo público a la transición energética sostenible y una mayor confianza de los consumidores en la calidad de los biocombustibles.

Según el Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex), principal distribuidor del mercado, en un mes se han suministrado cerca de 500.000 metros cúbicos de E10, cifra equivalente al consumo promedio de los cinco primeros meses de 2026. La demanda continúa en aumento y el suministro se mantiene estable, sin interrupciones significativas.

La empresa señaló que anticipó la necesidad de etanol mediante una planificación temprana de compras, la diversificación de fuentes nacionales e importadas, y la optimización de la logística y la capacidad de almacenamiento. La coordinación entre producción, transporte, almacenamiento y distribución ha permitido garantizar la estabilidad del sistema.

Petrolimex también subrayó la importancia de las inversiones en infraestructura, la limpieza de tanques, el control de calidad y la capacitación del personal para asegurar el éxito del despliegue de la gasolina E10.

Por su parte, PVOIL, filial del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), ha reestructurado sus instalaciones de almacenamiento y mezcla, elevando su capacidad de etanol a alrededor de 43.000 metros cúbicos, suficiente para dos meses de consumo.

Las 13 plantas de PVOIL han pasado del modelo de certificación por lotes a un sistema basado en procesos, lo que reduce los tiempos posteriores a la mezcla, refuerza el suministro de gasolina E10 y permite responder con mayor rapidez a las necesidades de la red durante la comercialización a gran escala. La empresa cumple, además, con estrictos estándares conforme a la normativa nacional.

Varias empresas de transporte han expresado su respaldo a la política de la gasolina E10, pese a un ligero incremento en el consumo en comparación con la gasolina RON95. Algunas incluso evalúan una transición parcial hacia vehículos eléctricos.

En términos generales, los consumidores confirman el rendimiento estable de los vehículos que utilizan E10, mientras que los casos aislados de averías han sido atribuidos a problemas técnicos ajenos al combustible.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, casi todos los vehículos de gasolina actualmente fabricados, ensamblados, importados y distribuidos oficialmente en Vietnam son compatibles con los biocombustibles E5 y E10 conforme a las normas técnicas vigentes. Estudios técnicos indican que, si se utiliza correctamente, este tipo de combustible no afecta negativamente a los motores modernos.

El Gobierno vietnamita ha establecido un precio base para la gasolina E10 con el objetivo de impulsar su desarrollo. No obstante, persisten algunas limitaciones, como los costos adicionales asociados al etanol, el almacenamiento y la adaptación de infraestructuras.

El Ministerio de Industria y Comercio señaló además varios desafíos, entre ellos la escasez de suministro de etanol, la falta de coordinación operativa, las preocupaciones de los consumidores y la comunicación irregular.

En este contexto, las autoridades continúan supervisando la cadena de suministro, monitoreando la calidad, mejorando las bases de datos de compatibilidad de vehículos y difundiendo información oficial sobre los resultados de las evaluaciones técnicas.

El objetivo es garantizar la implementación estable, eficiente y sostenible de la gasolina E10, en el marco de la transición energética y los compromisos climáticos de Vietnam./.

VNA
#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #gasolina E10 #biocombustibles #transición energética #Petrolimex #PVOIL #Petrovietnam
Seguir VietnamPlus

Transición verde, economía circular

Seguridad energética

Noticias relacionadas

Ver más

Foto de ilutración (Fuente: VNA)

En alza exportaciones hortofrutícolas de Vietnam

Las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam alcanzaron los 3,65 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un alza interanual del 17,8%. El durián se consolidó como el principal motor de crecimiento del sector, mientras las autoridades agrícolas avanzan en la diversificación de mercados y en la transición hacia un modelo de producción verde y de bajas emisiones bajo estrictos controles de trazabilidad.

Foto ilustrativa: VNA

Ciudad Ho Chi Minh lidera la innovación económica de Vietnam

En el marco del 50 aniversario de su nombramiento oficial, Ciudad Ho Chi Minh se consolida como el principal motor financiero de Vietnam al aportar el 23,1% del PIB nacional. El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, detalló que en el primer semestre de 2026 la urbe captó más de 6,8 mil millones de dólares en IED y avanza en proyectos estratégicos como su Centro Financiero Internacional y la Ley de Urbes Especiales.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, preside la Conferencia Nacional sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera. (Foto: VNA)

Vietnam orienta inversión extranjera para fortalecer la autonomía económica

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, presidió la Conferencia Nacional sobre la implementación de la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político. El mandatario instó a transformar el enfoque de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), priorizando proyectos de alta tecnología y sostenibilidad que transfieran conocimientos a las empresas nacionales y consoliden la autonomía económica.