Economía

Foro Financiero de Vietnam 2026 se celebrará en Da Nang en julio

El Foro Financiero de Vietnam 2026 (VFF 2026) tendrá lugar del 9 al 10 de julio en la ciudad central de Da Nang, con la participación de más de 350 responsables políticos, representantes de instituciones financieras internacionales, líderes empresariales e innovadores del sector fintech.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Da Nang (VNA) - El Foro Financiero de Vietnam 2026 (VFF 2026) tendrá lugar del 9 al 10 de julio en la ciudad central de Da Nang, con la participación de más de 350 responsables políticos, representantes de instituciones financieras internacionales, líderes empresariales e innovadores del sector fintech.

Este foro de alto nivel servirá como plataforma para debatir en profundidad temas clave que configuran el sector financiero de Vietnam, como la modernización del mercado de capitales, las finanzas digitales, la infraestructura financiera, la inversión sostenible y el capital de riesgo.

Los organizadores señalaron que el evento llega en un momento crucial, ya que Vietnam acelera su transformación económica y busca fortalecer su posición como centro financiero regional. Se espera que el foro contribuya a conectar la política con la práctica del mercado. Asimismo, se considera una oportunidad para que Da Nang promueva su ambición de convertirse en un centro regional de innovación financiera, inversión internacional y alianzas público-privadas.

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Reporteros de medios de comunicación intercambian opiniones con el Comité Organizador. (Foto: VNA)



Rich McClellan, director ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC HCMC), afirmó que el foro está diseñado como una plataforma liderada por el sector privado donde reguladores, operadores de mercado, inversores y empresas tecnológicas pueden colaborar en la búsqueda de soluciones prácticas.

Añadió que se espera que los debates ayuden a Vietnam a convertir sus objetivos macroeconómicos en acciones concretas para impulsar el desarrollo de centros financieros con conexión internacional.

Por su parte, Chris Vanloon, presidente de la Alianza Empresarial de Vietnam Central, destacó la importancia del momento elegido para el foro, dado que Vietnam busca fortalecer su papel en el panorama financiero regional.

Explicó que el evento irá más allá de una conferencia tradicional, al ofrecer un espacio para el intercambio de experiencias prácticas, la generación de confianza entre los actores involucrados y el análisis de cómo el sistema financiero puede apoyar de manera más efectiva a la economía real.

Según el comité organizador, el foro de dos días contará con una agenda completa de sesiones plenarias y debates paralelos, en los que se espera que los participantes propongan recomendaciones prácticas para la construcción de un ecosistema financiero moderno, transparente y sostenible en Vietnam./.

VNA
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