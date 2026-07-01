Vietnam fortalece cooperación con los países de África Occidental

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Anh Tuan realizó una visita de trabajo a Abuya los días 29 y 30 de junio, con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre Vietnam y los países de África Occidental.



Durante su estancia, el viceministro vietnamita sostuvo conversaciones con el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, Dunoma Umar Ahmed; se reunió con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Sola Enikanolaiye; con el secretario permanente del Ministerio Federal de Industria, Comercio e Inversión, Chris Osa Isokpunwu; y visitó la sede de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS), donde mantuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de la organización, Omar Alieu Touray.



En las reuniones, ambas partes valoraron los avances registrados en las relaciones entre Vietnam y Nigeria tras casi cinco décadas de vínculos diplomáticos (1976 – 2026).



Destacaron especialmente el crecimiento de la cooperación económica, al señalar que Nigeria es actualmente el tercer mayor socio comercial de Vietnam en África, con un intercambio bilateral que alcanzó casi 1,1 mil millones de dólares en 2025.



No obstante, coincidieron en que los resultados obtenidos aún no reflejan plenamente el potencial de cooperación existente entre dos economías que, en conjunto, reúnen una población de alrededor de 350 millones de habitantes y presentan importantes ventajas complementarias.





El viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan, trabaja con el presidente de la Comisión de la CEDEAO, Omar Alieu Touray. Foto: VNA

También intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales de interés común y acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales y regionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la ECOWAS y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Anh Tuan reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de sus relaciones con los países africanos, considerando a Nigeria como un socio prioritario y una puerta de entrada estratégica al mercado africano.



Expresó además su deseo de que los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países desempeñen un papel aún más activo como coordinadores de la cooperación bilateral, con el fin de profundizar las relaciones y contribuir de manera más efectiva a los objetivos de desarrollo de cada nación.



En ese contexto, durante las conversaciones con Dunoma Umar Ahmed, ambas delegaciones acordaron una serie de medidas concretas para fortalecer la confianza política e impulsar la cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, el petróleo y el gas, la minería, la defensa y la seguridad.



Las autoridades nigerianas señalaron que el país está implementando importantes estrategias nacionales de desarrollo que abrirán nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas interesadas en utilizar al país como plataforma de acceso al mercado de África Occidental y a la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).



Por su parte, Sola Enikanolaiye y Dunoma Umar Ahmed expresaron el interés de Nigeria en conocer la experiencia vietnamita en materia de desarrollo económico e invitaron a las empresas vietnamitas a invertir en sectores como la industria, el procesamiento y la manufactura, la minería, la industria farmacéutica, el sector textil, la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el desarrollo de infraestructuras.



El objetivo, señalaron, es fortalecer la capacidad productiva del país, generar mayor valor agregado para sus recursos naturales, minerales y productos agrícolas, y ampliar sus exportaciones hacia otros mercados.



En su reunión con Anh Tuan, Chris Osa Isokpunwu respaldó la propuesta vietnamita de acelerar la creación de un Subcomité Mixto de Comercio bilateral, que permita abordar temas estratégicos como la posibilidad de iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, facilitar el acceso a los mercados, diversificar el comercio bilateral y buscar soluciones al déficit comercial de Vietnam con Nigeria.



Como parte de su agenda, el viceministro vietnamita también se reunió con el presidente de la Comisión de la ECOWAS, Omar Alieu Touray. Al destacar el prestigio y la influencia de la organización en África Occidental, Le Anh Tuan afirmó que Vietnam considera esta subregión una prioridad dentro de su política exterior de paz, cooperación y desarrollo hacia África.



En ese sentido, expresó el interés de Hanoi en establecer relaciones oficiales con la Comisión de la ECOWAS para ampliar la cooperación en áreas como la agricultura, las operaciones de mantenimiento de la paz, la reconstrucción y recuperación posconflicto, la transformación digital y las telecomunicaciones.



Por su parte, Omar Alieu Touray valoró la estrategia de Vietnam hacia África y manifestó el respaldo de la ECOWAS al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y la organización, así como con sus Estados miembros.



En ese marco, expresó su apoyo a la negociación y firma de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Comisión de la ECOWAS.



Anh Tuan destacó las valoraciones positivas recibidas por parte de las autoridades nigerianas y de la ECOWAS, y expresó su confianza en que la cooperación entre Vietnam, Nigeria y los países de África Occidental continuará fortaleciéndose y alcanzará un nuevo nivel de desarrollo en los próximos años./.



