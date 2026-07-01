Líder vietnamita exige avances concretos en la transformación digital

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió hoy que la implementación de la Resolución 57 deba pasar de la construcción de mecanismos a la generación de productos concretos y de la mera ejecución de tareas a la creación de valor.



El dirigente vietnamita dio tal orientación al presidir una conferencia del Buró Político para evaluar los primeros 18 meses de implementación de la Resolución 57-NQ/TW, orientada a impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El encuentro se realizó de forma presencial y por videoconferencia con 3.662 puntos en todo el país y la participación de más de 568.000 delegados.



Durante su intervención, To Lam afirmó que, tras un año y medio de aplicación, la Resolución 57 ha generado avances positivos tanto en la percepción como en la acción dentro de todo el sistema político.



Destacó que el marco institucional, los mecanismos y las políticas públicas se han ido perfeccionando, mientras que diversos obstáculos han sido eliminados, sentando las bases para promover el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital.



No obstante, el dirigente señaló que persisten importantes limitaciones en ámbitos como el marco regulatorio, la infraestructura, los recursos humanos, los datos, la ciberseguridad y la ejecución de los recursos financieros.



A su juicio, los resultados obtenidos aún no reflejan plenamente el nivel de compromiso ni los recursos movilizados, especialmente por la falta de productos concretos con un impacto visible en el crecimiento económico, la productividad y la competitividad nacional.



To Lam subrayó que la próxima etapa debe marcar un cambio de enfoque: pasar de la construcción de mecanismos a la generación de productos concretos y de la mera ejecución de tareas a la creación de valor.



En ese sentido, pidió profundizar la implementación de la Resolución 57 en estrecha articulación con la ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Según explicó, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben consolidarse como los principales motores del nuevo modelo de crecimiento y como una condición indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del país.

En la cita (Fuente: VNA)





El secretario general y presidente insistió en transformar la forma de evaluar la gestión pública, pasando de la lógica de "cumplir tareas" a la de "obtener resultados concretos". En consecuencia, una tarea solo deberá considerarse concluida cuando produzca un resultado verificable, respaldado por datos y con efectos reales.



En materia de transformación digital, instó a acelerar su adopción tanto en las empresas como en toda la sociedad, impulsar la economía y la sociedad digitales, desarrollar bases de datos precisas, completas, actualizadas, interoperables y compartidas, y fortalecer las competencias digitales de los funcionarios públicos y de la fuerza laboral.



Respecto al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, To Lam pidió concentrar recursos para dominar y desarrollar tecnologías estratégicas que se traduzcan en productos específicos, especialmente en áreas como la inteligencia artificial (IA), Big Data, la robótica y la automatización, la biotecnología, los nuevos materiales, la energía, los semiconductores, la ciberseguridad, la tecnología cuántica, los vehículos aéreos no tripulados y las tecnologías marinas.



Subrayó que la seguridad informática y la protección de los datos deben integrarse desde la fase de diseño de los sistemas.



El mandatario también reclamó una implementación coordinada de la Resolución 57 desde el nivel central hasta el local.



Los ministerios y organismos nacionales deben perfeccionar el marco institucional, eliminar obstáculos y brindar apoyo a las provincias y ciudades, mientras que las autoridades locales deben actuar con iniciativa, definir prioridades acordes con sus condiciones específicas, proponer nuevos mecanismos y modelos de gestión y contribuir al perfeccionamiento de las políticas públicas.



Dirigiéndose al sector empresarial, To Lam exhortó a incrementar la inversión en investigación, innovación tecnológica, transformación digital y formación de recursos humanos altamente cualificados.



Destacó la necesidad de reforzar el papel central del ecosistema nacional de innovación, dominar las tecnologías esenciales, desarrollar productos tecnológicos vietnamitas e integrarse de manera más profunda en las cadenas globales de valor.



También instó a los institutos de investigación, las universidades y la comunidad científica a orientar sus actividades hacia la solución de problemas reales, mejorar la aplicación, transferencia y comercialización de los resultados de la investigación, además de fortalecer la atracción de talento, expertos internacionales y profesionales vietnamitas residentes en el extranjero.



En paralelo, señaló que el sector educativo debe priorizar la formación en tecnologías estratégicas, competencias digitales, innovación y aplicaciones de inteligencia artificial para preparar el capital humano del futuro.



To Lam pidió una profunda renovación de los mecanismos de dirección, supervisión y control, subrayando que los máximos responsables de cada organismo deben asumir directamente la responsabilidad por los resultados de la implementación de la Resolución 57.



Añadió que dichos resultados deberán convertirse en un criterio clave para la evaluación de los cuadros directivos, reconociendo oportunamente a las entidades con buen desempeño, corrigiendo las deficiencias donde existan y protegiendo a quienes se atrevan a innovar y asumir responsabilidades en beneficio del interés común.



Al advertir que la competencia tecnológica mundial es cada vez más intensa, el secretario general y presidente concluyó que la implementación de la Resolución 57 debe avanzar con mayor determinación y rapidez, pero, sobre todo, con resultados reales y efectivos.



En ese sentido, instó a ministerios, organismos y localidades a revisar de inmediato sus tareas, definir con claridad los productos esperados, los plazos de ejecución y las responsabilidades correspondientes, además de atender sin demora las recomendaciones planteadas durante la conferencia./.