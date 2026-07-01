Internacional

Impulsan nexos entre Comité de ASEAN en Canberra y Australia

El embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, colideró una sesión de trabajo con el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. En la reunión, las delegaciones del bloque solicitaron flexibilizar los visados, extender la estancia laboral posestudio para graduados de maestrías y eximir del visado de tránsito a los ciudadanos vietnamitas.

La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)
La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)

Canberra (VNA) - El presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC) y embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, coorganizó una sesión de trabajo con el ministro de Asuntos Internos del país del continente oceánico, Tony Burke, con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad y flexibilizar los mecanismos de visado para los ciudadanos del bloque del Sudeste Asiático.

En el encuentro, que contó con la participación de los jefes de las misiones diplomáticas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y directivos de unidades clave de la cartera australiana, ambas partes evaluaron vías para profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral en un contexto de sólida expansión de los vínculos en múltiples sectores de interés mutuo.

Durante la reunión, los representantes de las naciones de la ASEAN plantearon temas prioritarios para la agenda regional, tales como los acuerdos de reconocimiento mutuo para los trabajadores calificados, la cooperación en ciberseguridad, la lucha contra el terrorismo y la prevención de los delitos transfronterizos. Asimismo, las delegaciones del bloque expresaron su interés en optimizar los procedimientos migratorios de Australia, un factor clave para dinamizar el intercambio educativo, comercial y turístico entre ambas regiones.

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La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)

En representación de los países de la ASEAN, el embajador Pham Hung Tam solicitó formalmente a las autoridades australianas extender el periodo de estancia laboral posestudio para los alumnos del bloque que concluyan maestrías de curso regular en Australia, con el fin de incrementar dicho permiso de dos a tres años.

De igual modo, el diplomático vietnamita instó al Gobierno australiano a eximir del visado de tránsito a los ciudadanos de Vietnam, una facilidad que ya se otorga a los portadores de pasaportes de otras naciones de la ASEAN.

Por otra parte, los miembros del ACC requirieron mayores facilidades en la emisión de visados para estudiantes y turistas, y exhortaron a revisar la inclusión de ciertos países del bloque en programas específicos de movilidad laboral que aún no les son accesibles, entre los que destacan los visados para el sector agrícola, la construcción y los esquemas de trabajo y vacaciones (Work and Holiday visa).

El ministro Tony Burke tomó nota de las propuestas presentadas por el Comité y ratificó que Australia otorga una alta prioridad estratégica a sus nexos con el Sudeste Asiático.

El titular instó a potenciar el intercambio de información y la colaboración en la protección de infraestructuras críticas, la gestión migratoria y el combate al crimen organizado, al tiempo que manifestó el deseo de robustecer los lazos prácticos entre las agencias de aplicación de la ley de ambas partes./.

VNA
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