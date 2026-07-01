Política

Fuerza de Seguridad Exterior de Vietnam recibe la Orden Ho Chi Minh

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó la Orden Ho Chi Minh a la Fuerza de Seguridad Exterior y destacó su papel en la defensa de Vietnam.

La Fuerza de Seguridad Exterior de Vietnam recibe la Orden Ho Chi Minh (Fuente: VNA)
La Fuerza de Seguridad Exterior de Vietnam recibe la Orden Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy al acto conmemorativo por el 80.º aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Exterior (12 de julio) y entregó la Orden Ho Chi Minh a esta fuerza.

En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, Thanh Man felicitó y elogió los logros alcanzados por la Fuerza de Seguridad Exterior, destacando su importante contribución a la causa de la construcción y defensa de la Patria.

Al señalar que la situación mundial y regional sigue evolucionando de manera rápida y compleja, exhortó a la Fuerza de Seguridad Exterior a promover su tradición heroica y, junto con toda la Policía Popular, cumplir eficazmente las tareas prioritarias.

Enfatizó que la fuerza debe mantener una lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo; garantizar el liderazgo absoluto, directo e integral del Partido; y fortalecer la coordinación con las fuerzas, ministerios, organismos y localidades competentes.

Asimismo, instó a desplegar de forma proactiva medidas profesionales para recopilar información, analizar y prever la evolución de la situación internacional y regional; prevenir intentos de injerencia y de influencia sobre las políticas nacionales; asesorar oportunamente al Partido y al Estado para evitar situaciones imprevistas; y detectar y neutralizar desde etapas tempranas las amenazas a la seguridad nacional, incluido el ciberespacio.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la cita (Fuente: VNA)

El dirigente también pidió renovar el pensamiento y los métodos de trabajo; fomentar la supervisión y la prevención de los riesgos derivados del aprovechamiento de la cooperación internacional que puedan afectar la soberanía, los intereses y la seguridad nacional; y continuar construyendo una fuerza regular, altamente capacitada y moderna.

Destacó la necesidad de formar un cuerpo de funcionarios con sólida firmeza política, elevada competencia profesional, dominio de idiomas extranjeros y del derecho internacional, así como capacidad para utilizar tecnologías modernas. Al mismo tiempo, propuso profundizar la cooperación internacional en materia de seguridad sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía y los intereses nacionales.

Expresó su confianza en que, apoyándose en su tradición, capacidad y determinación, la Fuerza de Seguridad Exterior seguirá cumpliendo con excelencia sus misiones, protegiendo los intereses nacionales y contribuyendo a mantener un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo del país.

En la ceremonia, Thanh Man entregó la Orden Ho Chi Minh a la Fuerza de Seguridad Exterior en reconocimiento a sus destacados méritos y aportes a la causa revolucionaria del Partido y de la nación.

A lo largo de sus 80 años de desarrollo, la Fuerza de Seguridad Exterior ha mantenido una lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo, obteniendo numerosos logros en la protección de la seguridad nacional.

Durante el período de renovación e integración internacional, ha desempeñado un papel activo en el análisis de la situación, el asesoramiento sobre políticas estratégicas de seguridad nacional, la lucha contra las actividades hostiles, la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad, contribuyendo a proteger al país desde etapas tempranas y a distancia./.

VNA
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