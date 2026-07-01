50 años de Ciudad Ho Chi Minh: Un crisol de valores culturales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh se ha consolidado como el principal centro económico y cultural de Vietnam, impulsada no solo por su crecimiento económico y su integración internacional, sino también por una identidad urbana abierta y diversa, forjada a partir de la convergencia de múltiples tradiciones culturales.



Los valores culturales dan forma a la identidad de la ciudad



Expertos sostienen que el espíritu innovador de la ciudad se ha apoyado, más que en los cambios institucionales, en valores culturales profundamente arraigados. El dinamismo, la apertura, el pragmatismo, la capacidad de innovación y la solidaridad que caracterizan a los habitantes de Saigón-Ciudad Ho Chi Minh han sido la base de sucesivas etapas de transformación, desde las primeras iniciativas del Doi Moi (Renovación) hasta los actuales mecanismos especiales de desarrollo.



Investigadores de la Academia de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh consideran que estos valores, forjados a lo largo de más de tres siglos de migraciones e intercambios entre las comunidades vietnamita, china, jemer y cham, constituyen hoy la mayor fortaleza interna de la ciudad.



Cuatro rasgos han definido de manera constante su evolución: la creatividad, la apertura, el pragmatismo y la solidaridad.



Estas cualidades han estado presentes en tres grandes etapas de las últimas cinco décadas: las reformas pioneras de principios de los años 80 que sentaron las bases de la política de Doi Moi de 1986, la implementación piloto de mecanismos especiales y el actual impulso a reformas de gran alcance, enmarcadas en las recientes resoluciones del Partido y en la propuesta de Ley Urbana Especial.



La diversidad cultural como motor del desarrollo



Durante los últimos 50 años, Ciudad Ho Chi Minh se ha convertido en un espacio donde convergen y evolucionan diversas tradiciones culturales, fortaleciendo su posición como un centro de innovación e integración internacional.



Tras la incorporación de las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, la ciudad ampliada abarca ahora más de seis mil 772 kilómetros cuadrados y alberga a más de 14 millones de habitantes, lo que ha enriquecido tanto su espacio cultural como su potencial económico.



Según los expertos, esta nueva metrópoli integra tres subregiones culturales bien diferenciadas: el centro histórico de Saigón, identificado con el comercio y la innovación; Binh Duong, reconocida por sus pueblos artesanales tradicionales, su desarrollo industrial y su numerosa población migrante; y Ba Ria-Vung Tau-Con Dao, marcada por la cultura marítima, las actividades de los sectores portuario y energético, así como por su legado revolucionario. En conjunto, estas características refuerzan la resiliencia, el atractivo y la competitividad cultural de la ciudad.



Los especialistas destacan que la interacción entre estas tres subregiones ha sido determinante para consolidar la identidad multicultural de Ciudad Ho Chi Minh.



La doctora Le Thi Linh Trang, de la Academia de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que estas tres subregiones culturales mantienen una estrecha interrelación y han contribuido de manera conjunta a moldear la identidad de la ciudad durante los últimos 50 años. Desde su histórico núcleo urbano y sus zonas industriales y artesanales hasta las comunidades costeras e insulares con un rico patrimonio histórico, Ciudad Ho Chi Minh se ha consolidado como un espacio urbano abierto, diverso, dinámico y con una notable capacidad de renovación.



Los habitantes destacan que la ciudad, ahora mucho más extensa, reúne paisajes muy diversos que van desde áreas agrícolas y de ecoturismo hasta parques industriales, centros logísticos, núcleos urbanos costeros y espacios naturales protegidos, cada uno con características propias.



Con la mirada puesta en su objetivo de convertirse en una megaciudad de alcance global, los expertos consideran que este patrimonio cultural representa una fuente esencial de desarrollo interno. La memoria histórica compartida fortalece la cohesión social, especialmente entre la población migrante, mientras que la riqueza de las distintas tradiciones culturales impulsa sectores como la gastronomía, el comercio, la artesanía, el turismo y las industrias creativas.



Asimismo, señalan que, con una gestión moderna y mayores inversiones, el patrimonio cultural -que abarca desde las calles comerciales de Cho Lon y los pueblos artesanales de Binh Duong hasta las comunidades costeras, los sitios históricos de Con Dao y las tradiciones culinarias de los migrantes- puede convertirse en un importante motor para el desarrollo de las industrias culturales, el turismo y un modelo de crecimiento urbano sostenible./.

VNA