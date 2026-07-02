Exportaciones de productos acuáticos de Vietnam crecen 12,8 %

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En los primeros seis meses de 2026, las exportaciones de productos acuáticos de Vietnam alcanzaron casi cinco mil 800 millones de dólares, lo que representó un aumento del 12,8 % en comparación con el mismo período del año anterior.



En cuanto a la estructura de productos, el camarón sigue ocupando el primer puesto, con un valor de exportación de 2,3 mil millones de dólares un incremento interanual del 13,6 %, ocupando así el 40,5 % del valor total, seguido por el pescado Tra (pangasius), con una facturación de 1,1 mil millones de dólares.



Le Hang, secretaria adjunta de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP) informó que el crecimiento de las ventas al extranjero de dicho rubro no solo proviene de la recuperación de la demanda de los consumidores, sino que también refleja la capacidad de las empresas para adaptarse a las condiciones del mercado y a las estructuras de los productos.



"En un contexto de importadores cada vez más cautelosos, pedidos que tienden a ser más pequeños, plazos de entrega más cortos, exigencias de mayor competitividad de precios y estándares más estrictos en materia de calidad, trazabilidad, certificación y plazos de entrega, tales resultados demuestran que la adaptabilidad de las empresas vietnamitas está mejorando gradualmente", analizó.



En cuanto a los mercados, China (incluido Hong Kong) continúa siendo el mayor receptor de esos productos vietnamitas en el primer semestre del año, con una facturación de 1,5 mil millones de dólares, una subida interanual del 37,9%, representando el 25,8% de la facturación total de las exportaciones, comentó.



Se trata también del mercado que crea el impulso de crecimiento más claro para productos como camarones, pangasius, langosta, moluscos y mariscos vivos y congelados, comunicó.



Por otro lado, las exportaciones a Japón alcanzaron los 787,5 millones de dólares, un 0,7 % más, lo que demuestra que sigue siendo un mercado importante para el camarón, el calamar, el pulpo, el atún, el surimi y los productos acuáticos procesados del país indochino.



En la Unión Europea, el volumen de exportaciones en los primeros seis meses llegó a los 536,7 millones de dólares, lo que supone un ligero descenso del 0,8%.



El envío del producto a Oriente Medio fue de 166,6 millones de dólares, una disminución del 0,1%. Este mercado aún tiene mucho potencial, pero todavía no ha logrado un avance significativo en la primera mitad del año.



De acuerdo con la Vasep, los resultados positivos de los primeros seis meses del año crean una base favorable para lograr un crecimiento de dos dígitos en las exportaciones de productos del mar en 2026.



Sin embargo, para mantener su ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año, el sector necesita seguir aprovechando sus puntos fuertes en mercados principales como China, la ASEAN y Corea del Sur, al tiempo que refuerza su capacidad para cumplir con los requisitos en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.



Al mismo tiempo, las empresas deben controlar los costes de los insumos y la logística, aumentar la proporción de productos altamente procesados y mejorar sus capacidades de gestión de riesgos para adaptarse al entorno de mercado en constante fluctuación./.

VNA