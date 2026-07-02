Aerolíneas desean operar en el aeropuerto de Long Thanh

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (CAV) anunció hoy que ha mantenido conversaciones con las partes interesadas sobre los escenarios operativos del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, en las cuales la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales expresaron su interés en iniciar operaciones en el aeródromo una vez que entre en funcionamiento.

El aeropuerto de Long Thanh se está desarrollando en la ciudad sureña de Dong Nai, sobre una superficie de cinco mil hectáreas, con una capacidad prevista de 100 millones de pasajeros y cinco millones de toneladas de carga anuales, a lo largo de tres fases de desarrollo.

Ubicado a unos 40 kilómetros del concurrido Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat de Ciudad Ho Chi Minh, se convertirá en el aeropuerto más grande de Vietnam y está concebido para funcionar como un centro de aviación regional. Se espera que la primera fase esté terminada a finales de este año.

Para las aerolíneas internacionales, las unidades de CAV han colaborado con representantes de la Asociación de Aerolíneas que operan en el aeropuerto Tan Son Nhat (SGN AOC), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y 34 aerolíneas internacionales, entre ellas Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific y Japan Airlines, para analizar y preparar planes operativos en Long Thanh, de acuerdo con el cronograma.

Para las aerolíneas nacionales, CAV ha mantenido conversaciones con Vietravel Airlines sobre sus planes para lanzar servicios comerciales en Long Thanh a partir de finales de 2026 y aumentar las frecuencias a partir del verano de 2027. También ha colaborado con Vietjet Air y Vietnam Airlines en los acuerdos operativos.

Según los planes propuestos, Vietjet Air se ha comprometido a operar al menos dos rutas internacionales desde Long Thanh durante la Fase 1, mientras que Vietnam Airlines ha propuesto trasladar varios servicios internacionales de Tan Son Nhat a Long Thanh, lo que representa aproximadamente el 12% de su cartera de vuelos internacionales.

Para la fase de prueba operativa previa al lanzamiento comercial, CAV también ha solicitado a Vietnam Airlines que facilite la disponibilidad de aeronaves para las pruebas operativas.

Según la corporación, además de la redistribución de algunas rutas existentes desde Tan Son Nhat una vez que Long Thanh entre en funcionamiento, se espera que los esfuerzos para desarrollar nuevos servicios internacionales directos aporten 2 millones de pasajeros adicionales al año a este aeropuerto para 2030.

Se prevé que las nuevas rutas potenciales se centren en Norteamérica, Europa, Oceanía, Oriente Medio, el sur de Asia y Asia Central.

Para garantizar la operatividad del nuevo aeropuerto y maximizar sus ventajas desde el principio, CAV ha establecido sus filiales de aeropuerto internacional, combustible de aviación y carga aérea en Long Thanh para gestionar y operar la infraestructura aeroportuaria clave. El proceso de contratación para estas unidades está en marcha y se espera que finalice en julio.

La entidad también ha firmado un acuerdo de consultoría con el consorcio del aeropuerto de Incheon para apoyar el desarrollo de los planes operativos y de gestión del aeropuerto. Se ha completado el trabajo preparatorio que abarca los marcos operativos, los procedimientos básicos, la política comercial, la planificación empresarial y la estrategia financiera.

La corporación está avanzando en las pruebas operativas y los preparativos para la entrega, con tres rondas de operaciones de prueba programadas para septiembre, octubre y noviembre.

Según CAV, el modelo operativo coordinado entre los aeropuertos de Long Thanh y Tan Son Nhat se ha diseñado en torno a un principio de segmentación de mercado, donde cada aeropuerto atiende segmentos de mercado distintos, en lugar de trasladar mecánicamente todo el tráfico de Tan Son Nhat a Long Thanh.

Este enfoque busca garantizar la continuidad de las operaciones eficientes en Tan Son Nhat, al tiempo que permite a Long Thanh alcanzar la estabilidad operativa y aprovechar sus ventajas desde las primeras etapas.

Con la estrategia actual, Tan Son Nhat seguirá centrándose en los servicios nacionales y las rutas internacionales de corta y media distancias, mientras que Long Thanh se posiciona como una importante puerta de entrada internacional que atraerá gradualmente nuevos servicios internacionales, especialmente en mercados con potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

CAV citó las previsiones de la IATA, que indican que se espera que la demanda internacional de pasajeros hacia Vietnam mantenga una trayectoria de crecimiento positiva hasta 2040.

Mercados como China, Hong Kong (China), Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán (China), Tailandia, Estados Unidos y Australia representan actualmente alrededor del 75% del tráfico internacional de pasajeros de Vietnam. Según estas proyecciones, se espera que el mercado de la aviación de Vietnam sume 8,6 millones de pasajeros adicionales para 2030, incluyendo aproximadamente 3,2 millones de pasajeros adicionales en el sistema aeroportuario Tan Son Nhat–Long Thanh./.

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