Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

En 2001, el Gobierno de Vietnam designó el 26 de junio como el Día Nacional contra las Drogas, en consonancia con la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1987, demostrando así su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación, la prevención y el control de las drogas entre las naciones. En Vietnam, el 26 de junio es un hito del Mes de Acción contra las Drogas, caracterizado por numerosas campañas de comunicación a gran escala y acciones concretas en todo el país.