Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

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Museo de Hanoi presenta visión de desarrollo de la capital para próximo centenario
El Museo de Hanoi acoge del 29 de junio al 29 de agosto una exposición dedicada al plan maestro de desarrollo de la capital vietnamita con vistas al próximo siglo, ofreciendo una visión integral de su evolución y proyección futura.
Adultos mayores en Vietnam recibirán chequeo médico gratuito anual desde 2026
A partir de 2026, los adultos mayores en Vietnam recibirán chequeos médicos periódicos al menos una vez al año, y sus historiales clínicos serán gestionados y supervisados conforme a lo establecido en la Decisión N.º 1116/QD-TTg, firmada por el Primer Ministro el 22 de junio de 2026.
Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela
La misión de búsqueda y rescate de Vietnam desplegada en Venezuela recuperó los primeros once cuerpos de las víctimas del sismo en el sector de Playa Grande, municipio de Catia La Mar, estado La Guaira. Los equipos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública operan bajo condiciones de alto riesgo por inestabilidad del terreno y coordinaron la entrega de los fallecidos a los servicios forenses locales.
Misión vietnamita de rescate intensifica labores en la zona más afectada por el terremoto en Venezuela
El contingente de búsqueda y rescate de Vietnam, integrado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública, inició operaciones de emergencia en el estado venezolano de La Guaira. Bajo el mando del mayor general Pham Van Ty, el equipo relevó a una brigada de Turquía y unió esfuerzos con rescatistas de México para rastrear señales de vida entre los escombros bajo condiciones climáticas adversas.
Festival de pesca realza valores culturales de provincia vietnamita de Ha Tinh
El Festival de Pesca Vuc-Rao constituye una de las tradiciones culturales más representativas del pueblo de Nghi Xuan, en la provincia de Ha Tinh, y ha sido preservado por generaciones como una expresión del patrimonio y la identidad de la comunidad local.
Hitos históricos de la ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh
Cincuenta años después de ser nombrada en honor al Presidente Ho Chi Minh, la antigua urbe de Saigón-Gia Dinh ha experimentado una transformación extraordinaria: de una ciudad forjada en la guerra a convertirse en el principal centro económico de Vietnam, cuna del proceso de renovación del país y de reformas pioneras.
Organización más eficiente y gobernanza más sólida crean nuevos motores de crecimiento
Tras un año de funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles, las provincias vietnamitas han entrado en una nueva etapa orientada a fortalecer la calidad de la gobernanza, optimizar el aprovechamiento de los recursos y convertir los cambios organizativos en auténticos impulsores del desarrollo.
Descubren nueva cueva en Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang
Una cueva recién descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se extiende a lo largo de unos tres kilómetros y presenta un espectacular sistema de estalactitas, además de numerosos grupos de perlas de caverna inusualmente grandes y raras.
Aldea artesanal de Ha Trao revitaliza su tradición sedera gracias al turismo experiencial
Ha Trao, una aldea artesanal tradicional que estuvo al borde de desaparecer, está revitalizando sus históricas tradiciones de cultivo de moreras, cría de gusanos de seda y tejido de seda mediante un modelo cooperativo ligado al turismo experiencial. Esta iniciativa genera empleo sostenible para la comunidad, fortalece la marca de “Seda de Hoa Lu” y contribuye a preservar y difundir este valioso patrimonio cultural.
Vietnam envía 124 rescatistas a Venezuela para apoyar tras devastadores terremotos
Un total de 124 integrantes de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública de Vietnam partieron hacia Venezuela para participar en una misión internacional de asistencia humanitaria y rescate tras los devastadores terremotos que azotaron al país sudamericano.
Arrozales en terrazas de la región montañosa de Mu Cang Chai en Lao Cai
Cuando las lluvias del verano comienzan a caer, los arrozales en terrazas de la región montañosa de Mu Cang Chai en la provincia norvietnamita de Lao Cai se iluminan bajo la luz dorada del sol, creando un paisaje natural vibrante que atrae a numerosos visitantes.
Ponen en marcha una campaña para recoger muestras de ADN de familiares de soldados caídos
Lanzaron el 24 de junio una campaña nacional de recolección de muestras de ADN de familiares de mártires no identificados. Esta es una de las actividades que se enmarcan en la "Campaña de 500 días para intensificar la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires".
Preservan la población de langures de douc con patas negras en montaña Ba Den
En el ecosistema forestal natural de la montaña Ba Den, en la provincia vietnamita de Tay Ninh, manadas de langures de douc con patas negras viven de forma estable, contribuyendo a la rica biodiversidad del bosque.
Dirigente vietnamita destaca papel de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y sus miembros
En su discurso en elXIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó: "Cada dirigente de una unión juvenil debe ser una fuente de inspiración; cada unión juvenil de base, una fuente de confianza; y cada miembro, una fuerza positiva dentro de la comunidad".
Del puerto comercial de Saigón al megapuerto de Can Gio
Desde el puerto comercial de Ben Nghe y el puerto de Saigón, hasta los puertos de Cat Lai, Hiep Phuoc y Cai Mep–Thi Vai, la aspiración de construir el puerto de Can Gio refleja el proceso de crecimiento y expansión de Ciudad Ho Chi Minh en su camino hacia el mar.
Líder partidista: Partido, Estado y pueblo confían plenamente en la juventud vietnamita
El secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, desea que cada joven vietnamita, al salir al mundo, sea una imagen hermosa del país: con confianza en su conocimiento, integridad en su carácter, profundidad en su cultura, responsabilidad hacia la Patria y amabilidad con los amigos internacionales.
Digitalización de My Son: La tecnología al servicio de la preservación del patrimonio
Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el Santuario de My Son, ubicado en la comuna de Thu Bon, en la ciudad centrovietnamita de Da Nang, impulsa diversas iniciativas destinadas a preservar la autenticidad de sus valores patrimoniales y aprovechar de manera sostenible su potencial turístico.
Día Nacional contra las Drogas: Detienen la amenaza del flagelo en Vietnam
En 2001, el Gobierno de Vietnam designó el 26 de junio como el Día Nacional contra las Drogas, en consonancia con la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1987, demostrando así su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación, la prevención y el control de las drogas entre las naciones. En Vietnam, el 26 de junio es un hito del Mes de Acción contra las Drogas, caracterizado por numerosas campañas de comunicación a gran escala y acciones concretas en todo el país.
Santuario de My Son potencia su atractivo mediante conservación sostenible
El Patrimonio Cultural Mundial de My Son, ubicado en la ciudad de Da Nang, se está consolidando como un destino destacado en el mapa turístico de Vietnam, gracias a los esfuerzos continuos por promover su valor y preservar su autenticidad original.
Actualidad: Vietnam avanza en la identificación de mártires desaparecidos
Vietnam ha puesto en marcha una amplia campaña nacional basada en pruebas de ADN para identificar a los mártires desaparecidos, con el objetivo de devolver la identidad a miles de combatientes cuyos restos aún no han sido reconocidos y dar respuesta a una larga inquietud de sus familias.