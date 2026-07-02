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Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.

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#Ciudad Ho Chi Minh #urbe inteligente #nueva era Ciudad Ho Chi Minh
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