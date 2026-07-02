Vietnam fortalece apoyo a empresas para aprovechar tratados de libre comercio

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam estableció un marco detallado de mecanismos y políticas para optimizar los recursos destinados a la construcción y operación del Ecosistema para el Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y del Fondo de Promoción de Exportaciones Sectoriales, con especial énfasis en el respaldo a empresas, cooperativas y negocios familiares.



Las disposiciones figuran en el Decreto No. 240/2026/ND-CP, promulgado el 26 de junio de 2026 en cumplimiento de la Resolución No. 250/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre mecanismos y políticas para mejorar la eficacia de la integración internacional.



El decreto contempla siete grupos de medidas de apoyo orientadas a agilizar los procedimientos administrativos, fortalecer capacidades, desarrollar recursos humanos, mejorar la articulación entre producción y comercio, ampliar mercados, garantizar los procesos de producción experimental, inspección, peritaje y certificación de calidad, así como subsidiar las tasas de interés.



En el ámbito del fortalecimiento de capacidades, las empresas podrán recibir un apoyo de hasta el 50 % del valor de los contratos de consultoría destinados a optimizar la gestión, la producción, la tecnología y la transformación de sus modelos de negocio, con un límite anual de 200 millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs). En el caso de las cooperativas y los negocios familiares, el monto máximo será de 100 millones de dongs.



Línea de procesamiento de camarones en la Corporación de Desarrollo Pesquero Costero (Cofidec) (Foto: VNA)



El mismo nivel de apoyo se aplicará al arrendamiento y adquisición de soluciones para mejorar estos procesos, implementar sistemas de trazabilidad y desarrollar cadenas de valor vinculadas al aprovechamiento de los TLC y al cumplimiento de los estándares de desarrollo sostenible.



Asimismo, las empresas, cooperativas y negocios familiares podrán acceder a subsidios de hasta el 50 % del costo de los servicios de consultoría relacionados con la protección de la propiedad intelectual, la gestión y el desarrollo de productos y servicios protegidos, así como la transferencia de tecnología, con un límite de 100 millones de dongs anuales por entidad.



En materia de desarrollo de recursos humanos, el decreto financiará el 100 % de los costos de participación en programas nacionales e internacionales de capacitación sobre gestión, producción, tecnología, transformación de modelos de negocio, reglas de origen, construcción de cadenas de valor, desarrollo de sistemas de trazabilidad, aprovechamiento de los TLC, ciencia y tecnología, además de normas técnicas y de sostenibilidad. El apoyo máximo oscilará entre 50 y 70 millones de dongs por entidad cada año.



En cuanto al subsidio de las tasas de interés, las empresas, cooperativas y negocios familiares que participen en el Ecosistema para el Aprovechamiento de los TLC podrán acceder a préstamos de mediano y largo plazo destinados a proyectos productivos y empresariales incluidos en los programas del Ecosistema.

Para beneficiarse de este mecanismo, las entidades no deberán haber recibido incentivos similares durante el mismo período; además, cada una solo podrá solicitar apoyo para un proyecto y los créditos deberán ser aprobados por las instituciones financieras conforme a la normativa vigente.



El presupuesto estatal compensará una diferencia equivalente al 2 % anual de la tasa de interés, con un límite de hasta mil millones de dongs por año para cada empresa, cooperativa o negocio familiar. Las entidades beneficiarias deberán garantizar la veracidad de la información presentada y reembolsar el subsidio en caso de incumplir las disposiciones sobre este mecanismo de apoyo o la legislación aplicable a los préstamos./.