Sociedad

Vietnam establece nuevas normas para autorizar actividad periodística de corresponsales extranjeros no residentes

Vietnam puso en vigor un nuevo decreto que regula la actividad de los periodistas extranjeros no residentes, establece el procedimiento para obtener permisos de prensa y define las sanciones por incumplimiento de la normativa.

Periodistas vietnamitas y corresponsales extranjeros realizan la cobertura informativa en el Palacio Provincial de Deportes de Bac Giang. (Foto: VNA)
Periodistas vietnamitas y corresponsales extranjeros realizan la cobertura informativa en el Palacio Provincial de Deportes de Bac Giang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto 262/2026/ND-CP, que regula las actividades periodísticas de los medios de comunicación extranjeros, las representaciones diplomáticas y las organizaciones internacionales en el país.

La nueva normativa define con mayor precisión el procedimiento para la concesión de permisos, los principios que rigen el trabajo de los periodistas extranjeros no residentes y las medidas aplicables en caso de incumplimiento.

El decreto, emitido el 30 de junio de 2026, desarrolla el apartado 1 del artículo 47 de la Ley de Prensa No. 126/2025/QH15, relativa a las actividades periodísticas y otras vinculadas a los medios de comunicación extranjeros, las representaciones foráneas y las organizaciones internacionales en Vietnam.

De acuerdo con la normativa, toda actividad periodística realizada por entidades extranjeras en territorio vietnamita deberá contar previamente con la aprobación de las autoridades competentes y ajustarse a la legislación nacional, en coordinación con los Comités Populares de las provincias donde se lleven a cabo las coberturas. Asimismo, la publicación de contenidos en plataformas digitales deberá respetar las disposiciones sobre prensa, ciberseguridad y los tratados internacionales de los que Vietnam es Estado miembro.

En cuanto al procedimiento de autorización, los periodistas extranjeros no residentes deberán presentar su solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores o a las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero con al menos diez días de antelación a la fecha prevista de ingreso al país. El expediente deberá incluir la solicitud oficial, conforme al modelo establecido en el decreto, y una copia de la página de datos personales del pasaporte, cuya vigencia deberá ser de al menos seis meses.

Si la documentación es presentada ante una representación diplomática vietnamita en el exterior, esta deberá remitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores en un plazo máximo de 24 horas desde su recepción. Una vez recibido un expediente válido, la Cancillería dispondrá de siete días hábiles para emitir el permiso electrónico de actividad periodística. En caso de denegación, deberá comunicar la decisión por escrito, indicando las razones correspondientes.

Tras su ingreso a Vietnam, los periodistas no residentes deberán desarrollar su labor conforme al programa previamente autorizado, seguir las orientaciones de las autoridades competentes designadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y portar en todo momento tanto el permiso de actividad periodística como el pasaporte durante el ejercicio de sus funciones.

Cualquier modificación o ampliación del programa de trabajo o del ámbito geográfico de cobertura deberá ser comunicada al Comité Popular de la provincia correspondiente y a la Cancillería. La actividad solo podrá llevarse a cabo una vez obtenida la aprobación escrita de las autoridades provinciales.

El decreto también establece que, cuando organizaciones o ciudadanos vietnamitas produzcan contenidos o programas para medios extranjeros que no dispongan de una oficina permanente en Vietnam, dichos medios deberán solicitar la autorización correspondiente y cumplir las orientaciones de las autoridades competentes designadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En materia de sanciones, la normativa contempla medidas contra quienes desarrollen actividades periodísticas fuera del alcance autorizado, incumplan la legislación vietnamita o interfieran en la labor de las autoridades, afectando gravemente la seguridad o el orden público. En tales casos, las autoridades competentes y los Comités Populares provinciales podrán levantar un acta, suspender temporalmente la actividad e informar de inmediato a la Cancillería.

En un plazo máximo de 24 horas tras recibir la notificación, el Ministerio verificará los hechos y decidirá las medidas correspondientes, que podrán ir desde una advertencia o amonestación hasta la suspensión temporal o la revocación del permiso de actividad periodística.

El Decreto 262/2026/ND-CP entró en vigor el 1 de julio de 2026 y sustituye al Decreto 88/2012/ND-CP, que regulaba hasta ahora las actividades informativas y periodísticas de los medios de comunicación extranjeros, las representaciones foráneas y las organizaciones internacionales en Vietnam./.

VNA
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