Sociedad

Destacan el papel de la escuela bilingüe Laos–Vietnam en la amistad bilateral

El Frente de la Patria de Vietnam recibió a estudiantes laosianos en Da Nang, destacando el papel de la educación en la amistad Vietnam–Laos.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – El Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) organizó hoy en la ciudad central de Da Nang la recepción de la delegación de profesores y alumnos destacados de la Escuela Bilingüe Laos–Vietnam Nguyen Du con sede en Vientiane, en visita a Vietnam del 29 de junio al 3 de julio.

En el encuentro, el vicepresidente del Comité Central del FPV, Hoang Cong Thuy, afirmó que el Partido y el Estado de Vietnam prestan siempre una profunda atención a la comunidad vietnamita en el extranjero, incluida la comunidad vietnamita en Laos.

Subrayó que la Escuela Bilingüe Laos–Vietnam Nguyen Du constituye un importante puente en la preservación del idioma vietnamita, la cultura nacional y el fortalecimiento de la especial relación de amistad entre los dos pueblos a través de sus jóvenes generaciones.

El alto funcionario elogió a los docentes de la escuela con destacados logros en la enseñanza y la investigación, así como a los alumnos ejemplares que representan a miles de estudiantes de la escuela.

Señaló que el viaje tiene un significado especial, al permitir a los docentes y estudiantes comprender más profundamente la historia, la cultura y la tradición de lucha por la construcción y defensa nacional de Vietnam, contribuyendo a fortalecer el conocimiento sobre sus raíces y el sacrificio de las generaciones anteriores.

En los últimos años, la comunidad vietnamita en Laos ha mantenido una larga trayectoria de vinculación entre ambos pueblos, preservando la unidad, cumpliendo la legislación del país anfitrión y realizando importantes contribuciones al desarrollo del país anfitrión y a las relaciones de amistad bilateral. Asimismo, desempeña un papel relevante en la preservación del idioma y la cultura vietnamitas, transmitiendo el amor por la patria y el orgullo nacional a las generaciones jóvenes.

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El vicepresidente del Comité Central del FPV, Hoang Cong Thuy, habla en la cita (Fuente: VNA)

En particular, la Escuela Bilingüe Laos–Vietnam Nguyen Du ha trabajado activamente en la preservación y difusión del idioma y la cultura vietnamita en la comunidad, al tiempo que forma generaciones de estudiantes capaces de integrarse y contribuir positivamente a la sociedad.

La directora de la escuela, Si Van Huong Phenh Kham May, informó que la institución ha recibido siempre la atención de los líderes de ambos Partidos y Estados, así como de ministerios, sectores y organizaciones de Vietnam y Laos, lo que ha servido como impulso para mejorar la calidad educativa y construir un entorno de aprendizaje amigable.

Según Si Van Huong, esta visita a la patria tiene un significado especial para los estudiantes, quienes pueden conocer directamente la historia de la lucha por la independencia y la construcción nacional, así como visitar importantes sitios históricos y culturales, fortaleciendo así su conexión con sus raíces y su amor por el idioma vietnamita y la relación especial Vietnam–Laos.

El 2027 marcará importantes hitos en las relaciones bilaterales, incluido el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas Vietnam–Laos y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación bilateral, una ocasión para que las generaciones jóvenes continúen preservando y desarrollando estos valiosos lazos.

Previamente, la delegación rindió homenaje en el Cementerio de Mártires de Truong Son, el Cementerio Nacional de Mártires de la Carretera 9 y la Ciudadela de Quang Tri; además de visitar la Ciudad Imperial de Hue y diversos museos históricos vinculados a la vida y obra del Presidente Ho Chi Minh./.

VNA
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