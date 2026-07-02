Exposiciones industriales internacionales en Hanoi atraen 400 empresas

Hanoi (VNA) - Tres exhibiciones industriales internacionales abrieron sus puertas simultáneamente en el Centro de Exposiciones de Vietnam en Hanoi, reuniendo a más de 400 empresas y marcas de 11 países y territorios en 15 mil metros cuadrados de espacio de exposición.



Los eventos —HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 e Intelligent Asia Hanoi 2026— se celebran al mismo tiempo por primera vez, creando un ecosistema industrial integrado que abarca plásticos y caucho, impresión y embalaje, automatización, electrónica, ingeniería de precisión y fabricación inteligente.



Coorganizadas por Vinexad y Yorkers Trade & Marketing Service, junto con socios nacionales e internacionales, sirven de vitrina para empresas de China, Hong Kong (China), India, Italia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, España, Taiwán (China) y Vietnam.



Durante la ceremonia de apertura, Bui Quang Hung, subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que Vietnam está entrando en una nueva fase de desarrollo industrial impulsada por la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Explicó que las industrias de alta tecnología, las industrias de apoyo y la manufactura inteligente se han convertido en motores clave de la productividad, la mejora de la calidad y una mayor integración en las cadenas de valor globales.



Añadió que la promoción comercial ahora va más allá de la simple búsqueda de socios comerciales para facilitar la transferencia de tecnología, atraer inversiones, ampliar las alianzas internacionales y ayudar a las empresas a acceder a las tendencias industriales emergentes.



Quang Hung describió el modelo de exposición combinado como un reflejo de la evolución de la manufactura moderna, donde las empresas buscan cada vez más cadenas de valor integradas, inteligentes y sostenibles en lugar de soluciones aisladas.



Dinh Duc Thang, presidente de la Asociación Vietnamita de Plásticos (VPA), declaró que HanoiPlas se ha consolidado como una de las principales plataformas comerciales del norte de Vietnam para las industrias del plástico y el caucho, brindando a las empresas la oportunidad de exhibir tecnologías, maquinaria y materiales avanzados, al tiempo que fortalece las inversiones y las alianzas comerciales.



La industria del plástico en Vietnam cuenta actualmente con más de seis mil empresas que emplean a más de 300 mil trabajadores. Se estima que los ingresos del sector alcanzaron los 34,3 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento de casi el 10 % interanual, mientras que las exportaciones totalizaron casi 10 mil millones de dólares, con envíos a más de 190 países y territorios.



Un aspecto destacado es el debut de Intelligent Asia Hanoi, centrada en la automatización inteligente, la electrónica, la fabricación de placas de circuito impreso (PCB) y el mecanizado de precisión.



La exposición presenta soluciones para fábricas inteligentes, incluyendo sistemas de control industrial, visión artificial, sensores inteligentes y tecnologías de optimización operativa.



El pabellón Taiwan Select, organizado por la Asociación de Comerciantes de Maquinaria de Taipéi (TMTA), cuenta con 58 empresas taiwanesas distribuidas en 65 stands, que presentan las últimas tecnologías de fabricación inteligente y promueven la cooperación tecnológica entre empresas vietnamitas y taiwanesas.



El programa de la exposición también incluye seminarios especializados sobre fabricación inteligente, embalaje sostenible, transformación digital en electrónica, tecnologías del plástico y estándares industriales sostenibles.



Se espera que esta serie de exposiciones, que se extenderá hasta el 4 de julio, se convierta en uno de los mayores eventos industriales internacionales del norte de Vietnam este año, promoviendo la transferencia de tecnología, atrayendo inversiones y fortaleciendo la posición de Vietnam en las cadenas de suministro de fabricación globales./.

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