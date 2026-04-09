Política

Pham Quang Ngoc elegido secretario del Comité del Partido de Hung Yen

Pham Quang Ngoc es elegido secretario del Comité del Partido en Hung Yen para 2025–2030, en una reestructuración clave del liderazgo provincial.

El secretario del Comité del Partido de Hung Yen,Pham Quang Ngoc (Foto: VNA)
El secretario del Comité del Partido de Hung Yen,Pham Quang Ngoc (Foto: VNA)

Hung Yen, Vietnam (VNA) - El Comité Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia de Hung Yen para el mandato 2025–2030 eligió hoy a Pham Quang Ngoc, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), subsecretario del Comité partidista provincial y presidente del Comité Popular local, como secretario del Comité del Partido de Hung Yen para el período 2025–2030.

La decisión fue adoptada durante una conferencia celebrada la tarde del 9 de abril, en la que también se presentaron candidatos para varios cargos clave del aparato administrativo de la provincia.

Ese mismo día, la Oficina del Comité Central del Partido emitió el documento número 1626-CV/VPTW, en el que notificó la aprobación del Buró Político para presentar a Pham Quang Ngoc como candidato al cargo de secretario del Comité del Partido provincial.

Nacido el 20 de enero de 1973 en la comuna de Yen Khanh, provincia de Ninh Binh, Pham Quang Ngoc ingresó al Partido el 24 de junio de 2002. Posee licenciatura en Biología, maestría en Ciencias Ambientales y doctorado en Zootecnia, además de formación avanzada en teoría política.

vnanet-dong-chi-pham-quang-ngoc-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-hung-yen-8691204.jpg
Los delegados emiten sus votos para elegir al secretario del Comité del Partido de Hung Yen para el período 2025-2030. (Foto: VNA)

En la misma reunión, el Comité Ejecutivo acordó proponer a Tran Quoc Van, subsecretario del Comité del Partido provincial y presidente del Consejo Popular de Hung Yen para el mandato 2021–2026, como candidato al cargo de presidente del Consejo Popular provincial para el período 2026–2031.

Asimismo, se decidió presentar a Nguyen Manh Quyen, subsecretario del Comité del Partido provincial para el mandato 2025–2030, como candidato al cargo de presidente del Comité Popular de la provincia de Hung Yen para el período 2026–2031.

El Comité Ejecutivo también aprobó la propuesta de reelección de cuatro vicepresidentes del Consejo Popular provincial para el mandato 2026–2031, así como de cinco vicepresidentes del Comité Popular provincial para el mismo período.

Previamente, el 6 de abril, durante el primer período de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, el órgano legislativo aprobó una resolución para elegir a Nguyen Huu Nghia, miembro del Comité Central del Partido y entonces secretario del Comité partidista de Hung Yen, como Auditor General del Estado para el mandato 2026–2031./.

VNA
#Hung Yen #Pham Quang Ngoc #Partido Comunista de Vietnam Hung Yen
Seguir VietnamPlus

Elecciones Legislativas

XIV Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Ver más

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece asistencia jurídica y acceso a información

El objetivo de promulgar un proyecto de ley para superar las limitaciones de la Ley de Asistencia Jurídica de 2017 es garantizar de manera más efectiva el derecho de las personas a acceder a la asistencia jurídica, en conformidad con la situación y las condiciones socioeconómicas del país.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostiene conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, para reafirmar la prioridad absoluta de fortalecer la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. llega a Laos para iniciar su visita oficial. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita inicia visita oficial a Laos

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, para comenzar su visita oficial a Laos, atendiendo a la invitación de su homólogo Vilay Lakhamphong.