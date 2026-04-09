Pham Quang Ngoc elegido secretario del Comité del Partido de Hung Yen

Hung Yen, Vietnam (VNA) - El Comité Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia de Hung Yen para el mandato 2025–2030 eligió hoy a Pham Quang Ngoc, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), subsecretario del Comité partidista provincial y presidente del Comité Popular local, como secretario del Comité del Partido de Hung Yen para el período 2025–2030.

La decisión fue adoptada durante una conferencia celebrada la tarde del 9 de abril, en la que también se presentaron candidatos para varios cargos clave del aparato administrativo de la provincia.

Ese mismo día, la Oficina del Comité Central del Partido emitió el documento número 1626-CV/VPTW, en el que notificó la aprobación del Buró Político para presentar a Pham Quang Ngoc como candidato al cargo de secretario del Comité del Partido provincial.

Nacido el 20 de enero de 1973 en la comuna de Yen Khanh, provincia de Ninh Binh, Pham Quang Ngoc ingresó al Partido el 24 de junio de 2002. Posee licenciatura en Biología, maestría en Ciencias Ambientales y doctorado en Zootecnia, además de formación avanzada en teoría política.

Los delegados emiten sus votos para elegir al secretario del Comité del Partido de Hung Yen para el período 2025-2030. (Foto: VNA)

En la misma reunión, el Comité Ejecutivo acordó proponer a Tran Quoc Van, subsecretario del Comité del Partido provincial y presidente del Consejo Popular de Hung Yen para el mandato 2021–2026, como candidato al cargo de presidente del Consejo Popular provincial para el período 2026–2031.

Asimismo, se decidió presentar a Nguyen Manh Quyen, subsecretario del Comité del Partido provincial para el mandato 2025–2030, como candidato al cargo de presidente del Comité Popular de la provincia de Hung Yen para el período 2026–2031.

El Comité Ejecutivo también aprobó la propuesta de reelección de cuatro vicepresidentes del Consejo Popular provincial para el mandato 2026–2031, así como de cinco vicepresidentes del Comité Popular provincial para el mismo período.

Previamente, el 6 de abril, durante el primer período de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, el órgano legislativo aprobó una resolución para elegir a Nguyen Huu Nghia, miembro del Comité Central del Partido y entonces secretario del Comité partidista de Hung Yen, como Auditor General del Estado para el mandato 2026–2031./.