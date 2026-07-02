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Revista francesa destaca platos imprescindibles para descubrir gastronomía de Vietnam

Biba Magazine sitúa a Vietnam entre los destinos favoritos de los franceses y elogia su gastronomía como uno de los mayores atractivos turísticos.

Artículo publicado en Biba Magazine (Foto: VNA)
Artículo publicado en Biba Magazine (Foto: VNA)

París (VNA) - La revista francesa Biba Magazine, especializada en temas dirigidos al público femenino, incluyó a Vietnam entre los destinos más atractivos para los viajeros galos y destacó su gastronomía diversa, refinada y saludable como uno de los principales motivos para visitar el país.

Citando datos de la plataforma de viajes Trip.com, la publicación señala que Vietnam ocupa el tercer lugar entre los destinos más deseados por los turistas franceses, solo por detrás de Japón y Tailandia. Además de sus espectaculares paisajes, resalta la riqueza de una cocina reconocida internacionalmente que va mucho más allá de platos emblemáticos como el Pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) y los rollitos fritos de primavera.

Entre las especialidades recomendadas figura el tradicional café con huevo de Hanoi, una de las bebidas más singulares de la capital, caracterizada por su cremosa espuma de huevo. La revista sugiere degustarlo en la famosa Calle del Tren, donde las vías férreas pasan a escasos centímetros de las terrazas de los cafés, ofreciendo una experiencia única a los visitantes.

Otro de los platos favoritos de los autores es el Bun Cha (fideos vermicelli con albóndigas y panceta de cerdo a la parrilla), cuya fama internacional se consolidó después de que el expresidente estadounidense Barack Obama cenara en el restaurante Bun Cha Huong Lien en 2016. El establecimiento continúa ofreciendo el popular "Combo Obama", compuesto por Bun Cha, rollitos de primavera y cerveza local. La revista describe este plato como una combinación sencilla pero irresistible de cerdo asado caramelizado, fideos de arroz, hierbas frescas y salsa de pescado.

La publicación también recomienda probar el Pho Cuon (Pho enrollado), al que define como una versión fresca y contemporánea de la tradicional sopa de fideos vietnamita. El plato consiste en carne de res salteada, verduras y hierbas frescas envueltas en delicadas láminas de arroz, acompañadas de salsa de pescado.

Entre las especialidades de Hanoi sobresale asimismo el Banh Cuon, un popular desayuno elaborado con finos rollitos de arroz al vapor rellenos de carne de cerdo picada y setas oreja de madera. Servido con hierbas frescas y salsa de pescado, refleja el énfasis de la gastronomía vietnamita en la frescura de los ingredientes, la ligereza y el cuidado en la preparación.

Fuera de la capital, el recorrido gastronómico continúa en la provincia norteña de Ninh Binh, donde la cabra montesa a la parrilla acompañada de arroz crujiente recibe elogios por sus sabores rústicos y refinados. La revista aconseja disfrutar de este plato mientras se contemplan los espectaculares paisajes kársticos de piedra caliza que caracterizan a la localidad.

Los autores también relatan su experiencia a bordo de un crucero por la bahía de Ha Long, donde degustaron mariscos frescos, visitaron la cueva Thien Canh Son y participaron junto a pescadores locales en una excursión nocturna para la pesca de calamares.

La lista concluye con el Bun Bo Hue (sopa de fideos de res de Hue), descrito como un plato de sabor más intenso y picante que el Pho. Los autores aseguran que aprender a preparar rollitos de primavera vietnamitas junto a una familia local antes de compartir un plato de Bun Bo Hue les permitió apreciar aún más la hospitalidad y la riqueza de la cultura culinaria de Vietnam.

Según Biba Magazine, la diversidad regional de la cocina vietnamita, la frescura de sus ingredientes y sus refinadas técnicas culinarias han convertido su gastronomía en mucho más que una colección de platos emblemáticos como el Pho y los rollitos fritos de primavera, consolidándola como uno de los mayores atractivos del país para los visitantes internacionales./.

VNA
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