Vong Hai Dai: el mirador con las mejores vistas de las montañas y el mar de Hue

Cultura-Deporte
El mirador Vong Hai Dai, construido por los franceses a principios del siglo XX, presenta un elegante estilo arquitectónico clásico. (Foto: VNA)
El mirador Vong Hai Dai, construido por los franceses a principios del siglo XX, presenta un elegante estilo arquitectónico clásico. (Foto: VNA)
Los imponentes paisajes de montañas y bosques que se suceden en el horizonte cautivan a los visitantes que los contemplan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Los imponentes paisajes de montañas y bosques que se suceden en el horizonte cautivan a los visitantes que los contemplan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Al atardecer, el paisaje natural de Vong Hai Dai se tiñe de un resplandeciente tono dorado que fascina a quienes lo visitan. (Foto: VNA)
Al atardecer, el paisaje natural de Vong Hai Dai se tiñe de un resplandeciente tono dorado que fascina a quienes lo visitan. (Foto: VNA)
Contemplar la majestuosidad de la naturaleza a través de las ventanas de Vọng Hai Dai es como admirar cuadros vivos creados por la propia naturaleza. (Foto: VNA)
Contemplar la majestuosidad de la naturaleza a través de las ventanas de Vọng Hai Dai es como admirar cuadros vivos creados por la propia naturaleza. (Foto: VNA)
La belleza del atardecer vista desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
La belleza del atardecer vista desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
La belleza del atardecer vista desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
La belleza del atardecer vista desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Los majestuosos paisajes de montañas y bosques que se extienden hasta el horizonte cautivan a los visitantes cuando los observan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Los majestuosos paisajes de montañas y bosques que se extienden hasta el horizonte cautivan a los visitantes cuando los observan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Los majestuosos paisajes de montañas y bosques que se extienden hasta el horizonte cautivan a los visitantes cuando los observan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Los majestuosos paisajes de montañas y bosques que se extienden hasta el horizonte cautivan a los visitantes cuando los observan desde Vong Hai Dai. (Foto: VNA)
Por la tarde, cuando el sol está a punto de ocultarse tras las montañas, el paisaje natural parece cubrirse con un delicado manto de tonos dorados y etéreos. (Foto: VNA)
Por la tarde, cuando el sol está a punto de ocultarse tras las montañas, el paisaje natural parece cubrirse con un delicado manto de tonos dorados y etéreos. (Foto: VNA)
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Vong Hai Dai: el mirador con las mejores vistas de las montañas y el mar de Hue

Construido por los franceses a principios del siglo XX, Vong Hai Dai, ubicado en el Parque Nacional Bach Ma, es uno de los miradores más famosos de la región. Desde aquí, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de las montañas y los bosques, la bahía de Lang Co, el lago Truoi y el Mar del Este.

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