Vong Hai Dai: el mirador con las mejores vistas de las montañas y el mar de Hue
Construido por los franceses a principios del siglo XX, Vong Hai Dai, ubicado en el Parque Nacional Bach Ma, es uno de los miradores más famosos de la región. Desde aquí, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de las montañas y los bosques, la bahía de Lang Co, el lago Truoi y el Mar del Este.
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