Celebran con éxito el "Día de Vietnam en Skopie 2026" en Macedonia del Norte

Praga (VNA) - La Embajada de Vietnam en Bulgaria, concurrente en Macedonia del Norte, en coordinación con la Asociación de Turismo Cultural de Vietnam en Europa (VNCT), el Centro Cultural de Vietnam en Francia y el comité organizador del Festival de Verano de Skopie, celebró con éxito la jornada “Día de Vietnam en Skopie 2026”.

Realizado en el marco de la 47.ª edición del Festival de Verano de Skopie, el evento reunió a cerca de 300 residentes locales y amigos internacionales. Bajo el lema “Patrimonio – Armonía – Hospitalidad”, el programa presentó una imagen de Vietnam como un país de rica tradición, dinámico e integrado al mundo, mediante actividades culturales, artísticas, turísticas y de promoción de productos.

En la ceremonia inaugural, la embajadora de Vietnam en Bulgaria, concurrente en Macedonia del Norte, Nguyen Thi Minh Nguyet, destacó que, aunque ambos países están geográficamente distantes, pueden acercarse a través de la música y las experiencias culturales.

Señaló que la iniciativa no solo promueve la imagen de Vietnam y de su pueblo, sino que también contribuye a fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo mediante la diplomacia cultural.

La diplomática afirmó que, con más de cuatro mil años de historia y una rica cultura integrada por 54 grupos étnicos, Vietnam preserva sus valores tradicionales mientras se consolida como una economía dinámica, plenamente integrada a la comunidad internacional. El lema del evento refleja esos valores fundamentales y estuvo presente en todas las actividades del programa.

Durante la jornada, el pabellón de Vietnam atrajo a numerosos visitantes con productos como café, té, artesanías y recuerdos. Asimismo, una exposición de 30 fotografías mostró paisajes, patrimonios culturales y aspectos de la vida contemporánea del país, con imágenes de la bahía de Ha Long, la antigua ciudad de Hoi An, el complejo paisajístico de Trang An, los arrozales en terrazas del Noroeste, el delta del río Mekong, así como del ao dai (traje tradicional), el sombrero cónico y festivales tradicionales, ofreciendo al público una visión de un Vietnam diverso, rico en identidad cultural y acogedor.

El programa artístico, con la interpretación de instrumentos musicales tradicionales vietnamitas, dejó una profunda impresión en muchos asistentes, varios de los cuales disfrutaron por primera vez de este patrimonio musical y elogiaron la combinación entre la identidad cultural vietnamita y las formas contemporáneas de interpretación.

El espacio gastronómico también despertó gran interés, con especialidades como rollitos fritos, banh mi (sanwich vietnamita), agua de coco, té con limón y café con leche helado, brindando a los visitantes una oportunidad para conocer mejor la cultura culinaria y la hospitalidad del pueblo vietnamita.

El éxito del “Día de Vietnam en Skopie 2026” reafirma el papel de la diplomacia cultural en la promoción de la imagen nacional, el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos y el fomento del entendimiento mutuo entre Vietnam y Macedonia del Norte./.

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