Economía

Exportaciones agroforestales y acuáticas de Vietnam aumentan 6%

Las exportaciones agroforestales y acuáticas de Vietnam crecieron 6% en el primer semestre de 2026, impulsadas por los productos acuáticos y forestales.

El café es uno de los productos de exportación clave con alto crecimiento. (Foto : VNA)
El café es uno de los productos de exportación clave con alto crecimiento. (Foto : VNA)

Hanoi (VNA) - En los primeros seis meses de 2026, las exportaciones de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam alcanzaron 35 mil 880 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6% en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Entre ellos, las ventas al extranjero de los rubros agrícolas llegaron a 18 mil 590 millones de dólares, un incremento interanual de 0,2%, de los acuáticos con cinco mil 700 millones de dólares, una subida de 11,4%, y de los forestales con nueve mil 200 millones de dólares, un crecimiento de 4,6%.

En el primer semestre, se estimó que la balanza comercial en el campo tuvo un superávit de nueve mil 200 millones de dólares, un descenso del 7,7% en relación con la idéntica etapa de 2025.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que un total de seis grupos de productos registraron superávits comerciales superiores a los mil millones de dólares en ese periodo.

En concreto, la madera y sus derivados ocuparon el primer lugar al contar con seis mil 730 millones de dólares, un 0,9% interanual más, seguida por café, furtas-verduras, camarón, arroz y pescado Tra (pangasius), comentó.

Asia sigue siendo el mayor receptor de productos agrícolas, forestales y acuáticos vietnamitas, representando el 44,4% del volumen total de exportaciones, comunicó.

En especial, China continúa consolidando su posición como el mayor importador de dichos rubros vietnamitas, con una cuota de mercado del 21,3%, seguida de Estados Unidos (19%) y Japón (6,8%), agregó.

Por otro lado, la cartera dijo que el valor de las importaciones de productos agrícolas, forestales y acuáticos de Vietnam en la fase de enero a junio se estimó en 26 mil 680 millones de dólares, un crecimiento interanual de 11,7%.

La mayoría de las categorías de importación registraron crecimiento, especialmente los productos ganaderos, que alcanzaron los dos mil 730 millones de dólares, un aumento de 26,9%./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #exportaciones de productos agroforestales y acuáticos #aumento
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Foto de ilutración (Fuente: VNA)

En alza exportaciones hortofrutícolas de Vietnam

Las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam alcanzaron los 3,65 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un alza interanual del 17,8%. El durián se consolidó como el principal motor de crecimiento del sector, mientras las autoridades agrícolas avanzan en la diversificación de mercados y en la transición hacia un modelo de producción verde y de bajas emisiones bajo estrictos controles de trazabilidad.

Ver más

Realizan el descenso de jaulas de acero. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh comienza construcción clave de la Línea 2 del Metro

La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) llevó a cabo hoy el descenso de jaulas de acero para facilitar la construcción de muros de contención en la estación subterránea ST10 (estación de Pham Van Bach), que forma parte del proyecto de la Línea 2 del Metro (Ben Thanh - Tham Luong).

Clasificación y procesamiento de almendras para exportación en la fábrica de la empresa Gold Tree Food Vietnam (100% de propiedad china), ubicada en el Parque Industrial Tu Ha, ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Vietnam fortalece su atractivo para la inversión extranjera

Vietnam sigue siendo un "destino de interés para los inversores extranjeros" durante su proceso de traslado, reestructuración y diversificación de sus cadenas de suministro, según informó el Departamento de Inversión Extranjera, Ministerio de Finanzas.

En el evento. (Fuente: VNA)

Foro Financiero de Vietnam 2026 se celebrará en Da Nang en julio

El Foro Financiero de Vietnam 2026 (VFF 2026) tendrá lugar del 9 al 10 de julio en la ciudad central de Da Nang, con la participación de más de 350 responsables políticos, representantes de instituciones financieras internacionales, líderes empresariales e innovadores del sector fintech.