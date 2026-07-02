Exportaciones agroforestales y acuáticas de Vietnam aumentan 6%

Hanoi (VNA) - En los primeros seis meses de 2026, las exportaciones de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam alcanzaron 35 mil 880 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6% en comparación con el mismo lapso del año pasado.



Entre ellos, las ventas al extranjero de los rubros agrícolas llegaron a 18 mil 590 millones de dólares, un incremento interanual de 0,2%, de los acuáticos con cinco mil 700 millones de dólares, una subida de 11,4%, y de los forestales con nueve mil 200 millones de dólares, un crecimiento de 4,6%.



En el primer semestre, se estimó que la balanza comercial en el campo tuvo un superávit de nueve mil 200 millones de dólares, un descenso del 7,7% en relación con la idéntica etapa de 2025.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que un total de seis grupos de productos registraron superávits comerciales superiores a los mil millones de dólares en ese periodo.



En concreto, la madera y sus derivados ocuparon el primer lugar al contar con seis mil 730 millones de dólares, un 0,9% interanual más, seguida por café, furtas-verduras, camarón, arroz y pescado Tra (pangasius), comentó.



Asia sigue siendo el mayor receptor de productos agrícolas, forestales y acuáticos vietnamitas, representando el 44,4% del volumen total de exportaciones, comunicó.



En especial, China continúa consolidando su posición como el mayor importador de dichos rubros vietnamitas, con una cuota de mercado del 21,3%, seguida de Estados Unidos (19%) y Japón (6,8%), agregó.



Por otro lado, la cartera dijo que el valor de las importaciones de productos agrícolas, forestales y acuáticos de Vietnam en la fase de enero a junio se estimó en 26 mil 680 millones de dólares, un crecimiento interanual de 11,7%.



La mayoría de las categorías de importación registraron crecimiento, especialmente los productos ganaderos, que alcanzaron los dos mil 730 millones de dólares, un aumento de 26,9%./.

VNA