Imágenes de Ciudad Ho Chi Minh durante últimos 50 años aparecen en grandes pantallas de Seúl

Seúl (VNA) - Imágenes de Ciudad Ho Chi Minh a lo largo de las últimas cinco décadas se transmiten del 1 al 2 del presente mes en grandes pantallas electrónicas en zonas centrales de Seúl, Corea del Sur, con motivo del 50.º aniversario de la designación oficial de la urbe de Saigón-Gia Dinh con el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio).



Esta iniciativa se lleva a cabo mediante la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y localidades hermanas, incluida Seúl, con el objetivo de promover entre el pueblo surcoreano y los amigos internacionales la imagen de una urbe vietnamita dinámica, moderna, integrada y rica en identidad cultural.



Se trata también de una actividad de relaciones exteriores de gran importancia, que contribuye a intensificar el intercambio popular y divulgar la imagen de Vietnam, en general, y de Ciudad Ho Chi Minh, en particular, entre los ciudadanos surcoreanos y amigos extranjeros, así como a profundizar aún más la cooperación entre localidades de ambas naciones.



Corea del Sur es actualmente uno de los principales socios económicos, de inversión y turísticos de Ciudad Ho Chi Minh, en particular, y de Vietnam, en general.



A lo largo de los años, Ciudad Ho Chi Minh ha establecido relaciones de cooperación y hermanamiento con muchas localidades de Corea del Sur, incluida la capital Seúl, creando una base para promover la cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la cultura, la educación y los intercambios entre personas.



Esta actividad de transmisión de imágenes promocionales en muchas localidades del mundo, incluida Corea del Sur, reafirma la eficacia de la red de cooperación internacional de Ciudad Ho Chi Minh en asuntos exteriores locales./.

VNA