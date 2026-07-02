Espíritu humanitario guía misión del equipo de rescate de Vietnam en Venezuela

Caracas (VNA) - A pesar de las casi 24 horas de vuelo que separan a Vietnam de Venezuela y de la diferencia horaria, el equipo vietnamita de rescate trabaja sin descanso para cumplir su misión bajo la premisa de que "por encima de todo están las órdenes del corazón", aprovechando cada minuto para salvar vidas.



Así lo afirmó el mayor general Nguyen Duy Minh, subdirector del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa, al informar a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre las labores de búsqueda y salvamento que desarrolla la delegación vietnamita en el país sudamericano.



Según explicó, tras su llegada a Venezuela, los oficiales y soldados vietnamitas coordinaron de inmediato con las autoridades locales para identificar las zonas más afectadas por los terremotos, con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales para entregarlos a sus familias.



Duy Minh destacó que, en los últimos días, la delegación ha logrado recuperar muchos cuerpos de la zona del desastre y que cada una de las víctimas ha sido recibida con profundo respeto y gratitud por sus familiares y por la población local.



Asimismo, señaló que las autoridades venezolanas han reconocido el alto sentido de responsabilidad, la entrega y la determinación demostrados por los integrantes del Ejército Popular de Vietnam. En los lugares donde desarrollan sus labores, los rescatistas también han recibido una cálida acogida y constantes muestras de afecto por parte de la población.



A juicio del oficial, el reconocimiento del Gobierno y del pueblo venezolanos constituye un importante estímulo para que la delegación continúe cumpliendo con éxito su misión, al tiempo que refleja el espíritu humanitario, la solidaridad y la responsabilidad del Estado, el pueblo y el Ejército Popular de Vietnam hacia el país sudamericano.



Añadió que las operaciones de búsqueda se llevan a cabo en condiciones especialmente adversas debido a las altas temperaturas. Sin embargo, esas dificultades no han debilitado el compromiso del equipo de continuar trabajando para devolver el mayor número posible de víctimas a sus familias.



El jefe de la delegación informa a los miembros del equipo sobre su misión. (Foto: VNA)



El mayor general también reveló que numerosos ciudadanos venezolanos han entregado a los rescatistas pequeñas notas con el mensaje: "Salvar a una persona es salvar al mundo entero". Según comentó, estas expresiones de apoyo y afecto se han convertido en una poderosa fuente de motivación para que todos los integrantes de la delegación sigan esforzándose en el cumplimiento de su labor.



Al mediodía del 29 de junio (hora local), un avión especial con la delegación vietnamita, integrada por 124 oficiales y soldados de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira, para sumarse a las labores de rescate y asistencia tras los terremotos registrados en Venezuela.



En el marco de las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos países, los días 29 y 30 de junio la delegación vietnamita entregó ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela en la atención de las consecuencias de los dos fuertes terremotos ocurridos la noche del 24 de junio. Vietnam figura entre los 30 países que, hasta el momento, han enviado equipos de rescate para participar en las operaciones de salvamento.



Hasta el 1 de julio, el balance oficial de los dos terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela ascendía a 2.295 fallecidos y 11.267 heridos./.