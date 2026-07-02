Sociedad

Equipo vietnamita de rescate intensifica búsqueda de víctimas contrarreloj en Venezuela

La misión vietnamita refuerza las labores de búsqueda y rescate en la zona más afectada por los terremotos en Venezuela, con 23 víctimas localizadas.

Se llevan perros de servicio al lugar. (Foto: VNA)
Se llevan perros de servicio al lugar. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La misión conjunta del Ejército Popular y del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam intensificó las labores de búsqueda y rescate en Playa Grande, estado de La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto que sacudió recientemente a Venezuela.

La localidad, caracterizada por numerosos edificios de gran altura construidos sobre laderas, sufrió graves derrumbes. Ante esta situación, el jefe de la delegación, el mayor general Pham Van Ty, subjefe del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, instó a los rescatistas a mantener las operaciones "contrarreloj", guiados por el sentido de responsabilidad, el espíritu de solidaridad internacional y el compromiso de apoyar al pueblo venezolano.

En condiciones extremadamente adversas, las fuerzas del Ejército y de la Policía coordinaron estrechamente sus operaciones y, con el apoyo de equipos especializados, se dividieron en varios grupos para localizar con la mayor rapidez y eficacia posible a las personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

Las unidades aplicaron la experiencia adquirida en anteriores misiones de rescate realizadas en Vietnam. Los perros especializados fueron los primeros en ingresar en las zonas colapsadas para detectar posibles víctimas, mientras que posteriormente los equipos de ingenieros utilizaron detectores acústicos y radares de penetración terrestre para confirmar la ubicación exacta antes de iniciar las labores de extracción.

Durante la jornada, los rescatistas ampliaron el área de búsqueda tras recibir nuevas solicitudes de apoyo de familiares de personas desaparecidas. Paralelamente, el personal médico militar continuó prestando atención sanitaria y tratamiento a los habitantes afectados en un puesto médico temporal.

El teniente coronel Nguyen Le Cuong, subjefe de la División de Prevención y Extinción de Incendios y Rescate de la Policía de Hanoi, destacó que la experiencia demuestra la importancia de evaluar cuidadosamente cada escenario antes de definir el plan operativo más adecuado para cada intervención.

De acuerdo con la información más reciente, el 1 de julio la misión vietnamita identificó 16 puntos con posibles víctimas atrapadas. Las operaciones de rescate se realizaron en nueve de ellos, donde fueron recuperados varios cuerpos, lo que elevó a 23 el número total de víctimas localizadas por el contingente vietnamita tras dos días de trabajo. Los siete puntos restantes fueron entregados a las autoridades locales para la continuación de las labores de búsqueda.

Esta es la tercera ocasión en que el Ejército Popular y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam despliegan personal y equipos al extranjero para participar en misiones internacionales de asistencia humanitaria y respuesta a desastres. El contingente desplazado a Venezuela está integrado por 124 efectivos.

Ese mismo día, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas mortales de los terremotos./.

VNA
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