Da Nang reestructura flota pesquera para potenciar la actividad

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad central de Da Nang está acelerando la reestructuración de su flota pesquera a fin de reducir el número de embarcaciones de pequeña potencia, desarrollar una flota de altura moderna y reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Le Duc Hanh, propietario y capitán del pesquero QNa-923787 TS, con una potencia de 720 caballos de fuerza, informó que durante la segunda campaña de pesca de larga duración de 2026 la embarcación capturó 17 toneladas de productos pesqueros.



Gracias a un adecuado sistema de conservación, la calidad de la captura se mantuvo en óptimas condiciones, lo que permitió que los 12 tripulantes obtuvieran ingresos promedio de 15 millones de dongs (unos 570 dólares) por persona al mes.



Según explicó, el uso de embarcaciones de gran potencia, equipadas con tecnología moderna y plenamente ajustadas a la normativa pesquera, contribuye a mejorar la eficiencia de las faenas y favorece una explotación sostenible de los recursos marinos.



El presidente del Comité Popular de la comuna insular de Tam Hai, Huynh Van Cuong, señaló que la localidad dispone actualmente de 24 embarcaciones dedicadas a la pesca de altura y continuará reduciendo el número de barcos de pequeña potencia, al tiempo que facilitará apoyo a los pescadores para construir o modernizar embarcaciones de mayor capacidad.



Durante el primer semestre del año, la producción de pesca de altura superó las mil 700 toneladas, y todas las embarcaciones fueron equipadas con dispositivos de seguimiento por satélite y sistemas de comunicación conforme a la normativa.



En la comuna de Nui Thanh, los armadores, capitanes y pescadores han asumido el compromiso de cumplir la Ley de Pesca, proteger los recursos marinos y combatir la pesca INDNR. Las embarcaciones que no reúnan las condiciones exigidas no recibirán autorización para zarpar.



El subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Da Nang, Phan Van My, informó que el 100% de las embarcaciones pesqueras de 15 metros de eslora o más cuentan con dispositivos de seguimiento por satélite y están debidamente identificadas y registradas.



Destacó que ninguna embarcación de la ciudad ha sido detenida por autoridades extranjeras por infracciones relacionadas con la pesca INDNR.



No obstante, todavía existen 426 embarcaciones cuyos permisos de pesca o certificados de inspección técnica han expirado. Las autoridades municipales continúan revisando y supervisando estrictamente estas embarcaciones, al tiempo que aceleran la renovación y expedición de la documentación correspondiente.



Según el comisario político del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, primer coronel Le Huy, la unidad seguirá coordinando campañas de divulgación de la legislación pesquera y apoyando a los pescadores para garantizar el cumplimiento de las normas contra la pesca INDNR, contribuyendo así al pronto levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE).



Por su parte, el presidente del Consejo Popular municipal, Nguyen Duc Dung, indicó que la ciudad continuará reduciendo el número de embarcaciones de pequeña potencia y fomentando el desarrollo de una flota moderna de pesca de altura.



Recordó que Da Nang ya aprobó un programa de apoyo al desarrollo del sector pesquero para el período 2026-2030, que contempla ayudas para el seguro del casco de las embarcaciones, la instalación y el mantenimiento de sistemas de seguimiento por satélite, la gestión de las embarcaciones que no cumplen los requisitos de operación y el apoyo a la reconversión de las actividades pesqueras.



Las autoridades municipales consideran que la reestructuración de la flota, junto con un control más estricto de las actividades pesqueras y el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad, contribuirá al levantamiento de la "tarjeta amarilla" por pesca INDNR, así como a la construcción de una industria pesquera que cumpla todos los requerimientos, moderna y sostenible./.

VNA