Ciudad de Can Tho entrega 670 muestras de restos de mártires para su identificación mediante ADN

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Comité Directivo 515, organismo encargado de coordinar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra en la ciudad de Can Tho, realizó hoy una ceremonia de ofrenda de incienso y entregó 670 muestras biológicas de restos aún no identificados al Instituto de Medicina Forense Militar, en Hanoi, donde serán sometidas a análisis de ADN.



La actividad forma parte del Plan No. 2551, emitido el 1 de junio de 2026, en cuyo marco dos equipos especializados exhumaron 807 tumbas de mártires sin identificar en el Cementerio de los Mártires de Can Tho. Tras el proceso de clasificación y evaluación conforme a los procedimientos técnicos establecidos, se obtuvieron 670 muestras que reúnen las condiciones necesarias para su identificación genética.



Concluida la ceremonia, las muestras fueron trasladadas en un vehículo especializado al Aeropuerto Internacional de Can Tho para su envío a Hanoi y posterior entrega al Instituto de Medicina Forense Militar. Los resultados del análisis servirán de base para cotejarlos con el banco de ADN de los familiares, lo que permitirá avanzar en la identificación de los mártires y responder al anhelo de numerosas familias tras años de espera.



El teniente coronel Tong Hung Vinh, subjefe del Departamento Político del Mando Militar de Can Tho, destacó que la toma y entrega de muestras constituye una de las tareas prioritarias de la Campaña de 500 días y noches, destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires. Hasta el 30 de junio, el Comité Directivo 515 de Can Tho había completado la extracción de muestras de las 807 tumbas sin identificar, de las cuales 670 fueron consideradas aptas para el análisis de ADN.



Las labores se desarrollaron en medio de diversas dificultades, entre ellas las condiciones meteorológicas cambiantes, las sucesivas remodelaciones del cementerio -que dejaron los restos a mayor profundidad- y el avanzado deterioro de algunos restos óseos debido al tiempo transcurrido desde su exhumación. Pese a ello, los equipos trabajaron con rigor técnico, seleccionaron cuidadosamente las muestras de mejor calidad y concluyeron la misión 15 días antes del plazo previsto.



Tras completar esta primera fase en el Cementerio de los Mártires de Can Tho, el Comité Directivo 515 continuará la toma de muestras en el Cementerio de los Mártires de O Mon, donde permanecen mil 324 tumbas sin identificar.



Posteriormente, el programa se extenderá a los otros 15 cementerios de mártires de la ciudad, para un total de 17 en esta campaña./.

VNA