Inauguran en provincia vietnamita de Quang Tri el Festival por la Paz 2026

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Festival por la Paz 2026 quedó inaugurado el 4 de julio en la reliquia histórica nacional especial de las riberas del río Hien Luong – Ben Hai, bajo el lema “De la memoria al futuro: Quang Tri por la paz”.



Al inaugurar el evento, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang, destacó que para el pueblo vietnamita la paz constituye un valor sagrado, conquistado gracias al sacrificio y la sangre derramada por generaciones anteriores.



En la tierra de Quang Tri, al lado del río Ben Hai, la Ciudadela antigua de Quang Tri y cementerios de mártires nacionales, el valor de la paz y la gratitud hacia quienes entregaron su vida por la independencia, la libertad y la reunificación nacional adquieren un significado aún más profundo, enfatizó.



En un contexto internacional caracterizado por conflictos y desafíos, el mensaje “Quang Tri por la paz” cobra una relevancia especial, dijo, y afirmó que Vietnam persiste en una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo; es amigo, socio y miembro activo y responsable de la comunidad internacional; y siempre trabaja con otros países para promover el diálogo, la cooperación, el respeto al derecho internacional y la construcción de un mundo en paz, estable y con desarrollo sostenible.



El viceprimer ministro valoró la iniciativa de Quang Tri de convertir el Festival por la Paz en un acontecimiento cultural de alcance nacional con proyección internacional.



De haber sido uno de los territorios más castigados por la guerra, Quang Tri avanza hoy como un símbolo de paz, amistad y aspiración al desarrollo, contribuyendo a proyectar la imagen de un Vietnam amante de la paz, capaz de cerrar las heridas del pasado para mirar hacia el futuro.



El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang, interviene en el acto. (Fuente: VNA)



Según Van Thang, el repique de la Campana del deseo de paz, que resonó a orillas del río Hien Luong–Ben Hai, no solo marcó el inicio del festival, sino que también evocó la responsabilidad de preservar la paz mediante el diálogo, la cooperación, el respeto mutuo y la compasión.



Por su parte, el presidente del Comité Popular provincial, Le Hong Vinh, señaló que, gracias a su singular posición geoestratégica, la provincia conserva numerosos testimonios históricos de la guerra vinculados a lugares emblemáticos como la Ciudadela antigua de Quang Tri, las riberas del río Hien Luong–Ben Hai, la Ruta 9, Khe Sanh, la Ruta 20 Quyet Thang, el embarcadero de Gianh y Con Tien–Doc Mieu, entre otros. Estos sitios representan el patriotismo, la firmeza del pueblo vietnamita y su inquebrantable anhelo de paz.



Afirmó que el mayor valor de Quang Tri en la actualidad no reside únicamente en su glorioso pasado, sino también en su extraordinaria capacidad de recuperación. Tras sufrir enormes devastaciones durante la guerra, la provincia ha logrado reconstruirse, fortalecerse y desarrollarse, convirtiéndose en un símbolo de paz, humanidad, reconciliación y cooperación.



La ceremonia inaugural ofreció una puesta en escena de gran formato, cuyo momento central fue el ritual de la Campana del deseo de paz, acompañado de un espectáculo artístico para exaltar el valor universal de la paz y tender un puente entre el pasado, el presente y el futuro.



El Festival por la Paz 2026 incluye un amplio programa de actividades, entre ellas el Día del Ciclismo por la Paz, un concierto dedicado al compositor Trinh Cong Son, una ceremonia de homenaje con velas y el lanzamiento de faroles flotantes en el río Thach Han con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires.



También se llevarán a cabo el Festival de Globos Aerostáticos en noviembre, el Concierto Nacional en diciembre, así como otras actividades paralelas como la carrera “Phong Nha Wild Trail”, el “Quang Tri Amazing Marathon”, una exposición de obras del pintor Le Ba Dang y los actos conmemorativos por el centenario del café de Khe Sanh./.