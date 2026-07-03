Sociedad

Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang recibe más ejemplares del pangolín de Java en peligro de extinción

Tres pangolines de Java fueron rescatados en Quang Tri y reciben cuidados especializados antes de su posible liberación al hábitat natural.

La recepción del pangolín de Java en el Comité Popular de la comuna de Huong Hiep (Foto: VNA)
La recepción del pangolín de Java en el Comité Popular de la comuna de Huong Hiep (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de la Biodiversidad, dependiente del Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang, recibió recientemente dos ejemplares del pangolín de Java (Manis javanica), entregados voluntariamente por los pobladores para su rescate y cuidado.

Según la fuente, uno de los animales fue encontrado por Ho Van Luan, residente de la comuna de Huong Hiep, mientras transitaba por una carretera. El otro fue hallado por Dinh Pi, vecino de la comuna de Thuong Trach, en una zona de cultivo. Los dos se encuentran en la provincia de Quang Tri.

Al momento de su recepción, ambos ejemplares presentaban un estado de salud delicado. El pangolín encontrado en Thuong Trach, una criatura de aproximadamente 0,9 kilogramos, y el localizado en Huong Hiep, una hembra de 1,2 kilogramos, fueron sometidos inmediatamente a exámenes veterinarios, aislamiento y cuidados especializados para su recuperación, antes de evaluar su posible reintroducción en el medio natural.

Previamente, el 29 de junio, las autoridades de la comuna de Khe Sanh recibieron la notificación de una residente sobre el hallazgo de otro pangolín de Java. Tras verificar que se trataba de un ejemplar de más de cuatro kilogramos, las autoridades coordinaron con el cuerpo forestal y solicitaron oficialmente al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang que se hiciera cargo de su rescate, atención y posterior liberación.

El pangolín de Java figura entre las especies silvestres prioritarias para la conservación en Vietnam y está clasificado en el Grupo IB de especies raras y amenazadas. Asimismo, está catalogado como En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su distribución internacional con fines de lucro está prohibida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Según representantes del centro de rescate, el creciente número de ciudadanos que entregan voluntariamente animales silvestres a las autoridades, en lugar de mantenerlos en cautiverio o comercializarlos ilegalmente, constituye una señal positiva para la conservación de la biodiversidad. Los ejemplares serán devueltos a su hábitat natural una vez recuperen plenamente su estado de salud y demuestren capacidad para adaptarse nuevamente al medio silvestre./.

VNA
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