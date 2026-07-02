Procesan a 47 implicados en fraude de red eléctrica nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam dictó órdenes de procesamiento contra 47 personas involucradas en una serie de violaciones financieras durante la ejecución del proyecto de la línea de transmisión de 500 kilovoltios (kV) - Circuito 3, gestionado por la Corporación de Transmisión de Electricidad Nacional (EVNNPT).



Durante una conferencia de prensa efectuada hoy en esta capital, el subjefe de la Oficina de la Agencia de Investigación Policial (C01), mayor general Le Van Tan, precisó que los acusados enfrentan cargos bajo cinco tipicidades delictivas tras detectarse graves irregularidades en los procesos de licitación, contabilidad y fiscalización de las obras.



Las indagaciones preliminares determinaron que tanto la entidad estatal inversora como los contratistas incurrieron en anomalías severas al formular y aprobar los presupuestos de construcción, elaborar los expedientes de licitación, organizar los concursos públicos y realizar las auditorías de liquidación financiera.



De acuerdo con el portavoz oficial, los delitos específicos imputados en el caso comprenden la violación de las normas sobre licitaciones con consecuencias graves, la infracción de las regulaciones contables con secuelas de gravedad, la malversación de activos, el cohecho activo y la aceptación de sobornos.



El expediente judicial abarca infracciones cometidas en una amplia red de entidades públicas y corporaciones privadas, entre las que figuran la EVNNPT, las juntas de gestión de proyectos eléctricos de las regiones central y septentrional, el Grupo PC1, la Compañía de Fabricación de Postes de Acero de Dong Anh, la empresa de minerales Tan Phat, la firma Song Da 11, además de varias agencias de consultoría de ingeniería eléctrica y empresas subsidiarias asociadas.



Con el propósito de salvaguardar la recuperación de los fondos públicos al presupuesto estatal, las autoridades confiscaron de manera preventiva más de 45 mil 800 millones de dong vietnamita (equivalente a 1,74 millones de dólares) y un millón de dólares en efectivo, al tiempo que congelaron cuentas de valores de los imputados por un valor estimado en 66,78 millones de dólares.



Por otra parte, representantes del Departamento de Investigación Policial sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando informaron en la misma sesión sobre el avance de las acciones penales en el caso de corrupción detectado en la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV).



Los investigadores procesaron formalmente a 31 implicados bajo tres cargos principales, que incluyen la violación de las regulaciones sobre licitaciones con consecuencias graves, el cohecho activo y la recepción de sobornos.



Entre los exfuncionarios de alto rango sometidos a proceso penal e investigación se encuentran Vu The Phiet, expresidente del Consejo de Administración de la ACV, y Nguyen Tien Viet, miembro de la referida junta directiva y exsubdirector general de la entidad aeroportuaria.



La policía concentra actualmente sus fuerzas en la ampliación del proceso judicial con el fin de esclarecer la totalidad de las conductas ilícitas de los sospechosos y determinar con exactitud el alcance de los daños económicos causados por tales hechos./.

VNA