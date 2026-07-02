Celebran misa de beatificación del sacerdote vietnamita Truong Buu Diep

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La Iglesia Católica celebró hoy en la iglesia de Tac Say, situada en la comuna de Phong Thanh, provincia vietnamita de Ca Mau, la solemne misa de beatificación del sacerdote Francisco Javier Truong Buu Diep, presidida por el cardenal Luis Antonio G. Tagle, enviado especial del papa León XIV.



La ceremonia reunió a representantes del Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, del Comité Gubernamental para Asuntos Religiosos, autoridades de la provincia de Ca Mau, miembros de la Conferencia Episcopal de Vietnam y decenas de miles de fieles y peregrinos.



Tras la lectura de la biografía del sacerdote Truong Buu Diep, el cardenal Tagle dio a conocer la Carta Apostólica del papa León XIV mediante la cual se oficializó su beatificación. Posteriormente, el retrato del nuevo beato fue llevado en procesión y presentado solemnemente ante la multitud en un ambiente de profundo recogimiento.



De acuerdo con la diócesis de Can Tho, la ceremonia constituye un hito para la Iglesia Católica vietnamita, ya que Francisco Javier Truong Buu Diep se convierte en uno de los primeros beatos del país proclamados en su propia tierra, precisamente en el lugar donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y donde sufrió el martirio.



Francisco Javier Truong Buu Diep nació el 1 de enero de 1897 en la parroquia de Con Phuoc, hoy perteneciente a la provincia de An Giang. Fue ordenado sacerdote en 1924 y, desde 1930, ejerció como párroco de Tac Say. Durante 16 años de ministerio destacó por su sencillez, dedicación pastoral y profundo espíritu de caridad, ganándose el respeto tanto de la comunidad católica como de la población local por su entrega a los más necesitados, sin distinción de credo.



El camino hacia su beatificación quedó abierto el 25 de noviembre de 2024, cuando el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoció oficialmente su martirio.



Con el paso de los años, la iglesia de Tac Say, donde reposan sus restos, se ha consolidado como uno de los principales centros de peregrinación católica de Vietnam, recibiendo anualmente a cientos de miles de visitantes. Para la celebración de este año, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Ca Mau estimó la asistencia de alrededor de 70 mil personas.



Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la ceremonia, las autoridades provinciales, en coordinación con la diócesis de Can Tho y los organismos competentes, desplegaron un amplio dispositivo para asegurar el orden público, la seguridad vial, la atención sanitaria y los servicios logísticos.



Antes de la misa, la delegación de la Santa Sede encabezada por el cardenal Luis Antonio G. Tagle realizó una visita de cortesía a las autoridades de Ca Mau. Durante el encuentro, el enviado pontificio elogió la estrecha cooperación entre el gobierno local y la Iglesia, que permitió organizar una celebración solemne, segura y exitosa.



Por su parte, el secretario del Comité del Partido de Ca Mau, Nguyen Ho Hai, señaló que la beatificación reviste un significado especial al coincidir con el primer aniversario de la conformación de la nueva provincia de Ca Mau tras la integración de las antiguas provincias de Ca Mau y Bac Lieu.



Destacó que el acontecimiento no solo representa una gran alegría para la comunidad católica, sino también una oportunidad para promover la imagen de una Ca Mau hospitalaria y solidaria.



Asimismo, reafirmó el compromiso de las autoridades de respetar la libertad de creencias y de seguir creando las mejores condiciones para que las actividades religiosas se desarrollen con normalidad y contribuir al bienestar de la comunidad católica.



La exitosa celebración de la misa de beatificación de Francisco Javier Truong Buu Diep constituye un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia católica de Vietnam y refleja la política constante del Partido y el Estado vietnamitas de garantizar y respetar la libertad de creencias y religión de la población./.

VNA