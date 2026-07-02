Editorial de Agencia Vietnamita de Noticias recibe Orden del Trabajo de Tercera Clase

Hanoi (VNA) - La Editorial de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA) celebró hoy el 25.º aniversario de su fundación (2 de julio) y recibió la Orden del Trabajo de Tercera Clase.

En la ceremonia, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que, a lo largo de más de 80 años de desarrollo de la agencia nacional de noticias, cada una de sus unidades ha contribuido de manera importante a la labor informativa del país.

Tras 25 años de funcionamiento, la Editorial ha consolidado gradualmente su posición como una entidad con identidad propia, aprovechando las fortalezas de la VNA para producir publicaciones de alto valor político, histórico, cultural e informativo.

Según Vu Viet Trang, las obras publicadas no solo reflejan los principales acontecimientos del país, sino que también contribuyen de forma eficaz a la información para el exterior y a la promoción de la imagen de Vietnam en el ámbito internacional.

Entre los más de 200 títulos publicados durante el último año destacan varias ediciones bilingües, como A80 – La Patria en el corazón, La Fiesta Nacional, 100 años del Periodismo Revolucionario de Vietnam y Vietnam – 40 años de Renovación, consideradas valiosos testimonios documentales de los hitos más importantes del país.

La directora general de la VNA subrayó que, pese a la creciente competencia en el mercado editorial y a los profundos cambios en los hábitos de consumo de información, la Editorial ha mantenido su compromiso con la publicación de libros de temática política, social y fotográfica de alta calidad, priorizando el contenido, el valor ideológico y el prestigio profesional. Los numerosos galardones obtenidos, especialmente en el Premio Nacional de Información para el Exterior, constituyen un reconocimiento a la creatividad y dedicación de su colectivo.

En cuanto a las tareas para la nueva etapa de desarrollo, Vu Viet Trang instó a la Editorial a aplicar la Directiva 04-CT/TW del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo del sector editorial y las orientaciones del secretario general del Partido y presidente de la Repuublica, To Lam, sobre el periodismo revolucionario en la era digital.

Asimismo, pidió elevar la calidad de los contenidos, impulsar la publicación de libros electrónicos, acelerar la transformación digital, aprovechar el amplio banco de datos de la VNA y reforzar el papel de la Editorial en la información para el exterior mediante publicaciones fotográficas, bilingües y multilingües.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, habla en el evento (Fuente: VNA)

En reconocimiento a las contribuciones de varias generaciones de funcionarios y trabajadores de la Editorial durante los últimos 25 años, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, en representación del Presidente del Estado, entregó a la institución la Orden del Trabajo de Tercera Clase.

Fundada el 2 de julio de 2001 mediante la Decisión 305/QD-TTX del director general de la VNA, la Editorial ha pasado de contar con un equipo inicial de seis personas a convertirse en una entidad de prestigio dentro del sistema editorial nacional, con miles de publicaciones sobre política, economía, cultura, historia, sociedad, relaciones exteriores e investigaciones especializadas.

La directora-editora en jefe de la Editorial, Phung Thi My, afirmó que la institución ha mantenido siempre su misión de servir a las labores de información interna y externa de la VNA, al tiempo que ha renovado sus métodos de trabajo, desarrollado publicaciones digitales y diversificado sus productos para responder a las exigencias de la transformación digital.

En los próximos años, la Editorial continuará desarrollándose con cuatro orientaciones fundamentales: especialización, diversificación, modernización e internacionalización, con el objetivo de convertirse en una institución editorial profesional, moderna, humanista y con identidad propia./.

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