Premier vietnamita pide vincular garantía de seguridad con ampliación del espacio de desarrollo

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, destacó la necesidad de combinar estrechamente la garantía de la seguridad y el orden público con el desarrollo socioeconómico, vinculando la protección de la seguridad con la ampliación del espacio de desarrollo del país.



El jefe de Gobierno asistió a una conferencia del Ministerio de Seguridad Pública para evaluar el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad durante el primer semestre de 2026, así como el primer año de funcionamiento del nuevo modelo de seguridad pública local de dos niveles, adaptado a la reciente reorganización de las divisiones administrativas.



Al evaluar los resultados del primer semestre del año, Minh Hung señaló que, pese a un contexto marcado por numerosas dificultades, las Fuerzas de Seguridad Pública Popular cumplieron con éxito su misión de salvaguardar la seguridad nacional y garantizar el orden y la seguridad públicos, contribuyendo a proteger la independencia, la soberanía y los intereses nacionales, así como a preservar un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo socioeconómico.



Añadió que las fuerzas de seguridad continúan consolidándose como un sólido escudo para la protección de la seguridad nacional y como un factor clave para garantizar un entorno seguro que impulse el desarrollo del país.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita (Foto: VNA)



Con respecto a las tareas para el próximo período, instó a las fuerzas de seguridad a seguir desempeñando un papel de vanguardia en la materialización de las directrices del Partido y de las políticas y leyes del Estado mediante resultados concretos.



Asimismo, pidió revisar de forma proactiva los mecanismos y políticas vigentes, proponer mejoras institucionales y eliminar los principales obstáculos al desarrollo para contribuir al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



El primer ministro también instó a fortalecer la capacidad de previsión estratégica, anticiparse a los acontecimientos y mantener el control de la situación con anticipación y desde la distancia, con el fin de preservar la seguridad y el orden en el ámbito local.



Pidió potenciar el papel de las fuerzas que participan en la protección de la seguridad comunitaria, ampliar el número de comunas y barrios libres de drogas y reducir en un 10 % adicional los delitos contra el orden social.



Por otra parte, subrayó la necesidad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, la transformación digital y la industria de la seguridad, además de reforzar la labor de asesoramiento para la implementación de la Resolución 57.



El primer ministro Le Minh Hung entrega la Orden de Mérito Militar de primera clase y la Orden de Trabajo de tercera clase a varias personas en reconocimiento a sus logros sobresalientes durante el evento. (Foto: VNA)



Igualmente, abogó por intensificar la cooperación internacional en materia de seguridad pública y participar de manera proactiva en los mecanismos de cooperación internacional para contribuir a la definición de las normas globales en materia de seguridad, favorecer un entorno de paz y estabilidad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del país.



Pidió reforzar el papel de las Fuerzas de Seguridad Pública Popular en los mecanismos internacionales de cooperación, especialmente en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la lucha contra la delincuencia transnacional, el blanqueo de capitales, la recuperación de activos, la ciberseguridad y la protección de la soberanía digital.



Al referirse al papel de las Fuerzas de Seguridad Pública Popular en la nueva etapa de desarrollo, Minh Hung afirmó que estas no solo constituyen la “espada afilada” del Partido y del Estado, el escudo que protege la seguridad nacional y un sólido apoyo para la población, sino que también desempeñan una función esencial en la protección del futuro desarrollo del país, al garantizar un entorno seguro que permita a Vietnam avanzar con mayor dinamismo./.