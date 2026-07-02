Premier vietnamita insta al Ejército a reforzar la visión estratégica y anticiparse a los desafíos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, exhortó al Ejército Popular a fortalecer su capacidad de anticipación estratégica, mejorar el análisis prospectivo y profundizar el asesoramiento en materia de defensa y seguridad para prevenir cualquier sorpresa estratégica y afrontar con eficacia tanto las amenazas tradicionales como las no tradicionales.



El llamamiento fue realizado durante la Conferencia Política y Militar Nacional de balance del primer semestre de 2026 y de definición de las tareas para los últimos seis meses del año, organizada hoy en Hanoi por la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa.



De acuerdo con el informe presentado en la reunión, durante la primera mitad del año las fuerzas armadas mantuvieron un elevado nivel de preparación combativa, evaluaron con precisión la evolución de la situación y asesoraron oportunamente al Partido y al Estado en la gestión de diversos escenarios, contribuyendo a salvaguardar la soberanía nacional y preservar la seguridad y el orden público.



Paralelamente, el Ejército impulsó la implementación de las orientaciones de defensa para el período 2025-2030, fortaleció la articulación entre la defensa y el desarrollo socioeconómico, consolidó la defensa nacional de todo el pueblo, reforzó el control del espacio aéreo, marítimo, fronterizo y del ciberespacio, promovió la cooperación internacional en materia de defensa y avanzó con resultados positivos en la campaña de 500 días destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires mediante tecnología de análisis de ADN.



Para el segundo semestre de 2026, las fuerzas armadas concentrarán sus esfuerzos en elevar la calidad de los estudios estratégicos y la capacidad de previsión, fortalecer la defensa nacional integral, continuar la construcción de un Ejército revolucionario, regular, de élite y moderno, así como consolidar una organización partidista sólida dentro de las fuerzas armadas.



En su intervención, Le Minh Hung destacó que, pese al complejo contexto internacional y regional, el Ejército cumplió con éxito sus misiones militares y de defensa, contribuyendo a preservar la estabilidad política y social y a crear un entorno favorable para el desarrollo económico del país.



Asimismo, elogió la capacidad de las fuerzas armadas para anticipar la evolución de la situación, responder con flexibilidad a los desafíos emergentes y avanzar en su modernización mediante el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de la industria de defensa.



El jefe de Gobierno también subrayó los resultados alcanzados en la diplomacia de defensa, reflejados en la participación activa de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las misiones internacionales de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria, así como en los avances de la campaña nacional para localizar e identificar los restos de los combatientes caídos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con los delegados en el evento. (Foto: VNA)

En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, el primer ministro felicitó a la Comisión Militar Central, al Ministerio de Defensa y a todos los oficiales y soldados por los logros obtenidos durante los primeros seis meses del año.



Al referirse a las prioridades para el próximo período, Le Minh Hung instó al Ejército a "mirar más lejos, prepararse con mayor anticipación y ofrecer un asesoramiento estratégico más profundo", ampliando el análisis no solo al ámbito militar y de defensa, sino también a las repercusiones económicas, sociales y diplomáticas de la evolución internacional, con el objetivo de impedir que factores externos desemboquen en crisis internas.



Igualmente, pidió acelerar la construcción de un Ejército moderno, elevar la calidad del entrenamiento y el dominio de los sistemas de armas de nueva generación, reforzar la protección de la soberanía sobre el mar, las islas, las fronteras, el espacio aéreo, el ciberespacio y las infraestructuras estratégicas, además de desarrollar una industria nacional de defensa autosuficiente, moderna y de doble uso.



El primer ministro también abogó por ampliar la cooperación internacional en defensa, fortalecer los vínculos en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos para el desarrollo de la industria de defensa, y organizar de forma solemne las actividades conmemorativas por el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires, como preparación para el 80.º aniversario de esta efeméride.



Finalmente, reiteró que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires debe seguir siendo una tarea política de especial importancia para todos los niveles de gobierno, en particular para el Ministerio de Defensa, y expresó su confianza en que el Ejército Popular de Vietnam continuará cosechando nuevos éxitos y realizando mayores contribuciones a la construcción, el desarrollo y la defensa del país./.